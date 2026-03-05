Нострадамус предсказал войну США с Ираном еще 500 лет назад: строчки из пророчества шокировали толкователей

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в мировых медиа снова упомянули загадочные предсказания французского астролога XVI века. Некоторые исследователи считают, что Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, мог описать современные события еще около полутысячелетия назад .

Пророчество Нострадамуса о войне США и Ирана: написано в книге 1555

Как сообщает издание Daily Mail, интерес к его книге "Les Prophéties" ("Пророчества"), опубликованной в 1555 году, снова возрос после обострения напряженности между США и Ираном.

Тексты Нострадамуса написаны в форме коротких стихотворных катренов, которые часто имеют зашифрованный или символический язык . Именно поэтому разные исследователи интерпретируют их по-разному.

Одна из строк, привлекшая внимание толкователей, описывает появление поднимающегося в небе "огромного роя пчел" . Некоторые современные комментаторы предполагают, что образ может символизировать беспилотники или другие современные виды военной техники .

Другой отрывок, активно обсуждаемый исследователями, говорит о длительном конфликте:

"Семь месяцев великой войны,

люди погибнут от зла…"

Сторонники теорий о пророчествах считают, что упоминание о "семи месяцах войны" может быть символическим описанием затяжного конфликта , который может развернуться на Ближнем Востоке.

Еще один катрен содержит строку:

"Когда Марс будет править своим путем среди звезд,

человеческая кровь окропит святыню".

В этом случае некоторые толкователи обращают внимание на то, что Марс в римской мифологии является богом войны , поэтому эти слова могут намекать на масштабные военные события.

В тексте также упоминаются "три огня, поднимающиеся с востока" , тогда как "Запад потеряет свой свет в тишине". Приверженцы мистических трактовок считают, что этот образ может символизировать новую фазу глобального конфликта.

Интерес к этим строчкам возрос после того, как в регионе Ближнего Востока резко обострилась ситуация. По сообщениям международных медиа, США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, в том числе по ракетным базам и военным объектам.

Некоторые комментаторы также обращают внимание на то, что Нострадамус неоднократно упоминал внезапные атаки, странное оружие и большие войны , которые могут являться символическими описаниями событий будущего.

В то же время историки отмечают: тексты Нострадамуса чрезвычайно абстрактны , поэтому их часто можно трактовать по-разному и привязывать к разным историческим событиям.

Тем не менее, интерес к его предсказаниям не исчезает уже несколько веков. Каждое новое глобальное потрясение заставляет людей снова перечитывать древние катрены и искать ответы на вопросы о будущем.

