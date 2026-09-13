Не кошатниця, а жабниця: жінка встановила світовий рекорд із колекцією жаб

Американка Сьюзен Бургос настільки захопилася жабами, що її хобі перетворилося на світовий рекорд. Сьогодні в її колекції тисячі різних предметів, пов'язаних із цими земноводними, а для їх зберігання жінці навіть знадобився другий будинок.

Американка зібрала рекордну колекцію жаб. Фото: Guinness World Records

Усе почалося з маленької жаби

Історія незвичайного захоплення почалася 1983 року. Якось Бургос виявила на своїй кухні маленьку квакшу. Саме ця випадкова зустріч надихнула її почати збирати предмети, присвячені жабам. Першою покупкою стала золота каблучка із зображенням жаби та смарагдовими очима.

За десятиліття колекція зросла до 13 201 предмета, і Guinness World Records офіційно підтвердив рекорд Бургос як найбільшу у світі колекцію предметів, пов'язаних із жабами. Попередній результат становив 10 502 предмети та належав британці Шейлі Краун.

Жаби всюди

У колекції є м'які іграшки, прикраси, предмети одягу, домашній декор та різноманітні сувеніри. Бургос збирає їх під час поїздок, шукає в каталогах та постійно виглядає нові незвичайні екземпляри. За її словами, навіть різдвяних прикрас із жабами настільки багато, що ними можна повністю прикрасити ялинку.

Найбільш незвичайним фаворитом американка називає жабу-байкера на мотоциклі, що співає. Іграшка виконує пісню "Kokomo" гурту The Beach Boys. Колекція давно вийшла за межі звичайного хобі: через кількість експонатів їх доводиться систематизувати і шукати для них окреме місце.

Бургос зізнається, що не збирається зупинятися на досягнутому. Нові предмети з жабами продовжують з'являтися, тому рекордна колекція, схоже, ставатиме ще більшою.

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