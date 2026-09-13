Не кошатница, а лягушатница: женщина установила мировой рекорд с коллекцией лягушек

Американка Сьюзен Бургос настолько увлеклась лягушками, что её хобби в итоге превратилось в мировой рекорд. Сегодня в её коллекции находятся тысячи самых разных предметов, связанных с этими земноводными, а для их хранения женщине даже понадобился второй дом.

Американка собрала рекордную коллекцию лягушек. Фото: Guinness World Records

Всё началось с маленькой лягушки

История необычного увлечения началась в 1983 году. Однажды Бургос обнаружила на своей кухне маленькую квакшу. Именно эта случайная встреча вдохновила её начать собирать предметы, посвящённые лягушкам. Первой покупкой стало золотое кольцо с изображением лягушки и изумрудными глазами.

За десятилетия коллекция выросла до 13 201 предмета, и Guinness World Records официально подтвердил рекорд Бургос как крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. Предыдущий результат составлял 10 502 предмета и принадлежал британке Шейле Краун.

Лягушки повсюду

В коллекции есть мягкие игрушки, украшения, предметы одежды, домашний декор и всевозможные сувениры. Бургос собирает их во время поездок, ищет в каталогах и постоянно присматривает новые необычные экземпляры. По её словам, даже рождественских украшений с лягушками настолько много, что ими можно полностью украсить ёлку.

Самым необычным фаворитом американка называет поющую лягушку-байкера на мотоцикле. Игрушка исполняет песню "Kokomo" группы The Beach Boys. При этом коллекция давно вышла за пределы обычного хобби: из-за количества экспонатов их приходится систематизировать и искать для них отдельное место.

Бургос признаётся, что не собирается останавливаться на достигнутом. Новые предметы с лягушками продолжают появляться, поэтому рекордная коллекция, похоже, будет становиться ещё больше.

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