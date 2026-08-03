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Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років

Японські та італійські сімейні компанії довели, що бізнес може успішно працювати навіть через сотні років

3 серпня 2026, 13:17
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Кречмаровская Наталия

У світі залишилося зовсім небагато компаній, які сотні років поспіль перебувають під управлінням однієї родини. Лише одиницям вдалося зберегти сімейний бізнес протягом століть. Деякі компанії пережили війни, економічні кризи та зміну епох, не втративши контроль над справою.

Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років

Найстаріші сімейні компанії. Колаж із відкритих джерел

Саме такі приклади демонструють японські Hoshi Ryokan і Toraya, а також італійські Barone Ricasoli, Marchesi Antinori та Beretta. 

Найстарішою серед них є японський готель Hoshi Ryokan, заснований у 718 році. Нині ним керує вже 46-те покоління родини. Ще один приклад із Японії — кондитерська Toraya, яка працює з початку XVI століття та перебуває під керівництвом 18-го покоління власників.

Серед італійських сімейних бізнесів вирізняється виноробня Barone Ricasoli, заснована у 1141 році, яку нині очолює 32-ге покоління родини. Не менш відомою є виноробна компанія Marchesi Antinori, що працює з 1385 року та перейшла вже до 26-го покоління спадкоємців. Виробник зброї Beretta, заснований у 1526 році, сьогодні перебуває під управлінням 15-го покоління сім'ї.

Усі ці компанії мають спільну рису: вони змогли пройти через війни, економічні потрясіння та кардинальні зміни у світі, залишаючись сімейною справою. Саме довгострокове управління, збереження традицій і здатність адаптуватися допомогли їм пережити цілі історичні епохи.

Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років - фото 2
Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років - фото 2
Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років - фото 2
Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років - фото 2
Найстаріші сімейні компанії світу: хто працює понад тисячу років - фото 2

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