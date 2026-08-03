Старейшие семейные компании мира: кто работает более тысячи лет

В мире осталось совсем немного компаний, сотни лет подряд находящихся под управлением одной семьи. Лишь единицам удалось сохранить семейный бизнес на протяжении веков. Некоторые компании пережили войны, экономические кризисы и смену эпох, не потеряв контроль над делом.

Старейшие семейные компании. Коллаж из открытых источников

Именно такие примеры показывают японские Hoshi Ryokan и Toraya, а также итальянские Barone Ricasoli, Marchesi Antinori и Beretta.

Самым старым среди них является японский отель Hoshi Ryokan, основанный в 718 году. Сейчас им руководит уже 46 поколение семьи. Еще один пример из Японии – кондитерская Toraya, которая работает с начала XVI века и находится под руководством 18-го поколения владельцев.

Среди итальянских семейных бизнесов выделяется винодельня Barone Ricasoli, основанная в 1141 году, возглавляемая ныне 32-м поколением семьи. Не менее известна винодельческая компания Marchesi Antinori, работающая с 1385 года и перешедшая уже к 26-му поколению наследников. Производитель оружия Beretta, основанный в 1526 году, находится под управлением 15-го поколения семьи.

Все эти компании имеют общую черту: они смогли пройти через войны, экономические потрясения и кардинальные изменения в мире, оставаясь семейным делом. Самое долгосрочное управление, сохранение традиций и способность адаптироваться помогли им пережить целые исторические эпохи.

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