Найстаріша людина у світі святкує 117-річчя: у чому секрет її довголіття

Найстаріша жителька планети Етель Катерхем (Ethel Caterham) відзначає свій 117-й день народження в графстві Суррей, Велика Британія. Вона народилася 21 серпня 1909 року — майже за три роки до катастрофи "Титаніка" та за п’ять років до початку Першої світової війни.

Етель Катерхем на одному з минулих днів народження / Фото: з відкритих джерел

Титул найстарішої людини у світі Катерхем отримала у квітні 2025 року після смерті бразильської черниці Іни Канабарро Лукас, яка померла у віці 116 років.

Багата біографія та випробування

Життя довгожительки сповнене яскравих подій та випробувань. У 1927 році підлітком вона вирушила до Індії, де працювала гувернанткою. Згодом разом із чоловіком, офіцером британської армії, мешкала в Гонконзі. Вона залишалася за кермом автомобіля аж до 97 років.

За своє довге життя Етель Катерхем пережила дві світові війни. Крім того, вона є однією з найстаріших людей у світі, які успішно подолали COVID-19, захворівши на нього у 2020 році в 111-річному віці. Восени минулого року її відвідав король Чарльз III.

Секрет довголіття

Коли довгожительку запитують про секрет її довгого та щасливого життя, Етель Катерхем дає простий, але мудрий рецепт:

Я ніколи ні з ким не сперечаюся. Я слухаю людей, але завжди роблю те, що мені подобається.

Незважаючи на поважний вік, Етель Катерхем зберігає оптимізм і позитивне ставлення до життя. Вона часто згадує, що ніколи не прагнула до особливих дієт чи суворих правил, а просто намагалася жити в гармонії із собою та оточуючими. Раніше довгожителька зазначала, що секрет її бадьорості полягає у спілкуванні з людьми, улюблених захопленнях та вмінні радіти кожному новому дню.

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