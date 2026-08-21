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Самый старый человек в мире празднует 117-летие: в чем секрет её долголетия

Британка Этель Катерхэм пережила две мировые войны, пандемию и коронавирус. Она поделилась золотым правилом своей жизни.

21 августа 2026, 13:16
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Сергій Кречмаровський

Старейшая жительница планеты Этель Катерхэм (Ethel Caterham) отмечает свой 117-й день рождения в графстве Суррей, Великобритания. Она родилась 21 августа 1909 — почти за три года до катастрофы "Титаника" и за пять лет до начала Первой мировой войны.

Самый старый человек в мире празднует 117-летие: в чем секрет её долголетия

Этель Катерхэм на одном из прошлых дней рождения / Фото: из открытых источников

Титул старейшего человека в мире Катерхэм получила в апреле 2025 года после смерти бразильской монахини Инны Канабарро Лукас, умершей в возрасте 116 лет.

Богатая биография и испытания

Жизнь долгожительницы полна ярких событий и испытаний. В 1927 году подростком она отправилась в Индию, где работала гувернанткой. Впоследствии вместе с мужем, офицером британской армии, жила в Гонконге. Она оставалась за рулем автомобиля до 97 лет.

За свою долгую жизнь Этель Катерхэм пережила две мировые войны. Кроме того, она является одним из старейших людей в мире, успешно преодолевших COVID-19, проболев им в 2020 году в 111-летнем возрасте. Осенью прошлого года ее посетил король Чарльз III.

Секрет долголетия

Когда долгожительницу спрашивают о секрете ее долгой и счастливой жизни, Этель Катерхэм дает простой, но мудрый рецепт.

Я никогда ни с кем не спорю. Я слушаю людей, но всегда делаю то, что мне нравится.

Несмотря на солидный возраст, Этель Катерхэм сохраняет оптимизм и положительное отношение к жизни. Она часто вспоминает, что никогда не стремилась к особым диетам или суровым правилам, а просто пыталась жить в гармонии с собой и окружающими. Ранее долгожительница отмечала, что секрет ее бодрости заключается в общении с людьми, любимых увлечениях и умении радоваться каждому новому дню.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как пенсионеры обошли систему и заработали 26 млн долларов, не нарушая закона.



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