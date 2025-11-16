Найрідкісніший випадок: жінка завагітніла девʼятернею

Лікарі в Єгипті повідомили про один із найрідкісніших випадків у світовій медичній практиці — під час планового ультразвукового обстеження у місцевої жінки виявили дев’ять плодів. Про надзвичайну вагітність стало відомо після раннього скринінгу, під час якого медики побачили дев’ять окремих плодних мішків із сформованими ембріонами.

Жінка в Єгипті вагітна на девʼять дітей

Фахівці зазначають, що подібні багатоплідні вагітності інколи виникають через неконтрольований прийом препаратів, що стимулюють роботу яєчників. Такий ризик також підвищується при ЕКО, якщо медичні центри порушують стандарти ведення пацієнтів і переносять у матку одразу кілька ембріонів — чотири чи навіть п’ять — щоб збільшити шанс на вагітність.

За словами акушерів, наявність дев’яти плодів створює серйозну загрозу життю та здоров’ю як матері, так і дітей. У таких випадках лікарі часто рекомендують процедуру ембріональної редукції — медичне втручання, під час якого зменшують кількість ембріонів у матці, щоб решта мали шанс нормально розвиватися.

Медики наголошують, що подібні вагітності потребують постійного контролю, госпіталізації та ретельного спостереження, оскільки навіть при редукції ризики для матері залишаються надзвичайно високими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 2025 рік відкриває для жінок нові можливості у сферах, що поєднують фінансову стабільність, гнучкість та розвиток. Comments.ua підібрав топ-5 професійних сфер для жінок.

Світ праці стрімко змінюється — і жінки дедалі частіше опиняються в центрі цих змін. Якщо раніше провідні ролі в технологіях, аналітиці чи військовій справі вважалися суто "чоловічими", то сьогодні жінки впевнено доводять протилежне

