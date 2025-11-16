Самый редкий случай: женщина забеременела девятерней

Врачи в Египте сообщили об одном из редчайших случаев в мировой медицинской практике — во время планового ультразвукового обследования у местной женщины было обнаружено девять плодов. О чрезвычайной беременности стало известно после раннего скрининга, во время которого медики увидели девять отдельных плодных мешков со сформированными эмбрионами.

Женщина в Египте беременна на девять детей

Специалисты отмечают, что подобные многоплодные беременности иногда возникают из-за неконтролируемого приема препаратов, стимулирующих работу яичников. Такой риск также повышается при ЭКО, если медицинские центры нарушают стандарты ведения пациентов и переносят в матку сразу несколько эмбрионов — четыре или пять — чтобы увеличить шанс на беременность.

По словам акушеров, наличие девяти плодов создает серьезную угрозу жизни и здоровью как матери, так и детей. В таких случаях врачи часто рекомендуют процедуру эмбриональной редукции — медицинское вмешательство, во время которого уменьшают количество эмбрионов в матке, чтобы остальные имели шанс нормально развиваться.

Медики отмечают, что подобные беременности нуждаются в постоянном контроле, госпитализации и тщательном наблюдении, поскольку даже при редукции риски для матери остаются чрезвычайно высокими.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 2025 год открывает для женщин новые возможности в сферах, объединяющих финансовую стабильность, гибкость и развитие. Comments.ua подобрал топ-5 профессиональных сфер для женщин.

Мир труда стремительно меняется и женщины все чаще оказываются в центре этих изменений. Если ранее ведущие роли в технологиях, аналитике или военном деле считались чисто "мужскими", то сегодня женщины уверенно доказывают обратное

