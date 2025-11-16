logo

Самый редкий случай: женщина забеременела девятерней
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый редкий случай: женщина забеременела девятерней

В Египте зафиксировали уникальный случай: женщина ждет девятерню

16 ноября 2025, 10:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Врачи в Египте сообщили об одном из редчайших случаев в мировой медицинской практике — во время планового ультразвукового обследования у местной женщины было обнаружено девять плодов. О чрезвычайной беременности стало известно после раннего скрининга, во время которого медики увидели девять отдельных плодных мешков со сформированными эмбрионами.

Самый редкий случай: женщина забеременела девятерней

Женщина в Египте беременна на девять детей

Специалисты отмечают, что подобные многоплодные беременности иногда возникают из-за неконтролируемого приема препаратов, стимулирующих работу яичников. Такой риск также повышается при ЭКО, если медицинские центры нарушают стандарты ведения пациентов и переносят в матку сразу несколько эмбрионов — четыре или пять — чтобы увеличить шанс на беременность.

По словам акушеров, наличие девяти плодов создает серьезную угрозу жизни и здоровью как матери, так и детей. В таких случаях врачи часто рекомендуют процедуру эмбриональной редукции — медицинское вмешательство, во время которого уменьшают количество эмбрионов в матке, чтобы остальные имели шанс нормально развиваться.

Медики отмечают, что подобные беременности нуждаются в постоянном контроле, госпитализации и тщательном наблюдении, поскольку даже при редукции риски для матери остаются чрезвычайно высокими.

Источник: https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2025/11/13/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-9-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A9-
