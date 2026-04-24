Мільйони одиниць зброї: в Україні озвучили реальні масштаби

В Україні станом на 1 квітня зафіксовано сотні тисяч власників зброї, а загальна кількість одиниць уже перевищила мільйон. Такі дані озвучили у Національній поліції.

Скільки зброї у населення і що кажуть правоохоронці про ризики

Як повідомляють "Коментарі", про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Скільки зброї у цивільних

За офіційною інформацією, в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів.

Загалом на руках у громадян перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спецзасобів.

Це свідчить про суттєве зростання рівня озброєності населення на тлі повномасштабної війни.

Що відомо про злочини

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що зброя, яку роздавали на початку вторгнення, не використовується для скоєння злочинів.

За його словами, правоохоронці не фіксують таких випадків.

Масштаби вилучень вражають

Водночас правоохоронці активно вилучають незаконну зброю.

З 2022 по 2026 рік вилучено майже 20 тисяч одиниць.

Серед них:

близько 6,4 тисячі автоматів

4,5 тисячі одиниць нарізної зброї

3,4 тисячі переробленої зброї

2,4 тисячі інших видів вогнепальної зброї

Також вилучено:

2,8 тисячі гранатометів

63 тисячі гранат

5,7 мільйона набоїв

6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин

5,8 тисячі кілограмів пороху

Ці цифри демонструють масштаб проблеми незаконного обігу.

“Трофейна” зброя — головний виклик

Точну кількість незареєстрованої зброї визначити складно.

Втім, за словами Вигівського, значна її частина потрапляє у цивільний обіг із прифронтових територій.

Йдеться про так звані “трофеї”, які іноді перевозять військові.

Як реагують правоохоронці

Поліція щодня працює над вилученням незаконної зброї.

Застосовуються оперативні закупки, працюють блокпости, а також налагоджена взаємодія з військовими.

Це дозволяє поступово перекривати канали незаконного обігу.

Чому це важливо

Повномасштабна війна суттєво вплинула на безпекову ситуацію в країні.

Збільшення кількості зброї в обігу створює нові виклики для правоохоронної системи.

Саме тому контроль за її обігом залишається одним із ключових завдань.

