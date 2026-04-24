Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество невероятно Миллионы единиц оружия: в Украине озвучили реальные масштабы
Миллионы единиц оружия: в Украине озвучили реальные масштабы

Удаления продолжаются ежедневно: Нацполиция объяснила ситуацию с "трофеями".

24 апреля 2026, 13:34
Проніна Анна

В Украине на 1 апреля зафиксированы сотни тысяч владельцев оружия, а общее количество единиц уже превысило миллион. Такие данные были озвучены в Национальной полиции.

Миллионы единиц оружия: в Украине озвучили реальные масштабы

Сколько оружия у населения и говорят правоохранители о рисках

Как сообщают "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский .

Сколько оружия у гражданских

По официальной информации, в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств.

В общей сложности на руках у граждан находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и спецсредств.

Это свидетельствует о существенном росте уровня вооруженности населения на фоне полномасштабной войны.

Что известно о преступлениях

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что оружие, которое раздавали в начале вторжения, не используется для совершения преступлений.

По его словам, правоохранители не фиксируют такие случаи.

Масштабы изъятий поражают

В то же время правоохранители активно изымают незаконное оружие.

С 2022 по 2026 год изъято около 20 тысяч единиц.

Среди них:

около 6,4 тысячи автоматов
4,5 тысяч единиц нарезного оружия
3,4 тысячи переработанного оружия
2,4 тысячи других видов огнестрельного оружия

Также изъято:

2,8 тысячи гранатометов
63 тысячи гранат
5,7 миллиона патронов
6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ
5,8 тысячи килограммов пороха

Эти цифры показывают масштаб проблемы незаконного обращения.

"Трофейное" оружие — главный вызов

Точное количество незарегистрированного оружия определить сложно.

Впрочем, по словам Выговского, значительная ее часть попадает в гражданское обращение с прифронтовых территорий.

Речь идет о так называемых "трофеях", которые иногда перевозят военные.

Как реагируют правоохранители

Полиция ежедневно работает над изъятием незаконного оружия.

Применяются оперативные закупки, работают блокпосты, а также налажено взаимодействие с военными.

Это позволяет постепенно перекрывать каналы незаконного обращения.

Почему это важно

Полномасштабная война существенно повлияла на ситуацию безопасности в стране.

Увеличение количества оружия в обращении создает новые вызовы правоохранительной системе.

Именно поэтому контроль ее обращения остается одной из ключевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , кто устроил стрельбу на улице в Днепре.



