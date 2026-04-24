Миллионы единиц оружия: в Украине озвучили реальные масштабы

Проніна Анна
В Украине на 1 апреля зафиксированы сотни тысяч владельцев оружия, а общее количество единиц уже превысило миллион. Такие данные были озвучены в Национальной полиции.
Сколько оружия у населения и говорят правоохранители о рисках
Как сообщают "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский .
По официальной информации, в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств.
В общей сложности на руках у граждан находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и спецсредств.
Это свидетельствует о существенном росте уровня вооруженности населения на фоне полномасштабной войны.
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что оружие, которое раздавали в начале вторжения, не используется для совершения преступлений.
По его словам, правоохранители не фиксируют такие случаи.
В то же время правоохранители активно изымают незаконное оружие.
С 2022 по 2026 год изъято около 20 тысяч единиц.
Среди них:
около 6,4 тысячи автоматов
4,5 тысяч единиц нарезного оружия
3,4 тысячи переработанного оружия
2,4 тысячи других видов огнестрельного оружия
Также изъято:
2,8 тысячи гранатометов
63 тысячи гранат
5,7 миллиона патронов
6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ
5,8 тысячи килограммов пороха
Эти цифры показывают масштаб проблемы незаконного обращения.
Точное количество незарегистрированного оружия определить сложно.
Впрочем, по словам Выговского, значительная ее часть попадает в гражданское обращение с прифронтовых территорий.
Речь идет о так называемых "трофеях", которые иногда перевозят военные.
Полиция ежедневно работает над изъятием незаконного оружия.
Применяются оперативные закупки, работают блокпосты, а также налажено взаимодействие с военными.
Это позволяет постепенно перекрывать каналы незаконного обращения.
Полномасштабная война существенно повлияла на ситуацию безопасности в стране.
Увеличение количества оружия в обращении создает новые вызовы правоохранительной системе.
Именно поэтому контроль ее обращения остается одной из ключевых задач.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , кто устроил стрельбу на улице в Днепре.