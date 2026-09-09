"Мандрівника у часі" помітили на фото 1917 року: що його видало

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Slava Kot
Старовинна фотографія, зроблена в Канаді у 1917 році, привернула увагу користувачів соцмереж. На знімку люди помітили чоловіка, чий одяг і зовнішність здаються надто сучасними для початку 20 століття. Через це в соцмережах його почали назвати "мандрівником у часі".
Фото було зроблено в Канаді в 1917 році. Фото: Youtube
Фотографія 1917 року має назву "Останній пікнік". На ній зображена група дорослих і дітей, які сидять на кургані. Більшість людей одягнені відповідно до моди того часу: жінки у довгі спідниці, а чоловіки у блейзери та капелюхи.
Однак серед них виділяється молодий чоловік у мішкуватій футболці, коротких шортах і з кудлатим волоссям. Саме його зовнішність стала причиною численних дискусій у соцмережах. Деякі користувачі звернули увагу й на реакцію людей поруч: чоловік ліворуч дивиться на нього, а жінка з іншого боку вказує в його бік.
"Мандрівника у часі" помітили на фото 1917 року
На фотографію випадково натрапив ютубер Джеймі Д. Грант у книзі Лестера Рея Петерсона "Історія Великого мису Скотт", опублікованій у 1974 році. Він звернув увагу на незвичний одяг чоловіка та припустив, що знімок може бути доказом подорожі в часі.
Користувачі у коментарях не дійшли єдиної думки. Одні називають фотографію моторошною і вважають чоловіка "гостем з майбутнього". Інші ж нагадують, що футболки вже існували на початку 20 століття, а шорти також не були абсолютно невідомим одягом того періоду.