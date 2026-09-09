"Путешественника во времени" заметили на фото 1917 года: что его выдало

Старинная фотография, сделанная в Канаде в 1917 году, привлекла внимание пользователей соцсетей. На снимке люди заметили мужчину, чья одежда и внешность кажутся слишком современными для начала 20 века. Поэтому в соцсетях его стали назвать "путешественником во времени".

Фото было сделано в Канаде в 1917 году. Фото: Youtube

Фотография 1917 года называется "Последний пикник". На ней изображена группа взрослых и детей, сидящих на кургане. Большинство людей одеты в соответствии с модой того времени: женщины в длинные юбки, а мужчины в блейзеры и шляпы.

Однако среди них выделяется молодой человек в мешковатой футболке, коротких шортах и с лохматыми волосами. Именно его облик стал причиной многочисленных дискуссий в соцсетях. Некоторые пользователи обратили внимание и на реакцию людей рядом: мужчина налево смотрит на него, а женщина с другой стороны указывает в его сторону.

"Путешественника во времени" заметили на фото 1917 года

На фотографию случайно попал ютубер Джейми Д. Грант в книге Лестера Рэя Петерсона "История Большого мыса Скотт", опубликованной в 1974 году. Он обратил внимание на необычную одежду мужчины и предположил, что снимок может служить доказательством путешествия во времени.

"Обратите внимание на группу, их одежду, их шляпы. Даже на то, как они сидят, готовы к фото. А теперь присмотритесь повнимательнее. Его голова непокрыта, волосы, шорты. Человек слева смотрит с недоверием. Неужели таинственный путешественник доказал невозможное и совершил путешествие во времени? Что вы думаете?", – спросил ютубер.

Пользователи в комментариях не пришли к единому мнению. Одни называют фотографию жуткой и считают мужчину "гостем из будущего". Другие же напоминают, что футболки уже существовали в начале 20 века, а шорты тоже не были совершенно неизвестной одеждой того периода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что " путешественник во времени " показал фото с 2118 года. Как выглядят города будущего.