Люди шоковані тим, що чоловік "передбачив" коронавірус ще у 2013 році

Slava Kot
За роки до того як настала пандемія коронавірусу один користувач у соцмережі X написав коротке попередження. У повідомленні, якому вже понад 10 років, йдеться, що "Коронавірус… наближається". Тоді цей допис майже ніхто не помітив, але зараз, після пандемії COVID-19, він здобув популярність.
Чоловік "передбачив" коронавірус у 2013 році. Фото з відкритих джерел
Увагу користувачів соцмереж привернув загадковий твіт користувача під ніком @Marco_Acortes, який ще у червні 2013 року, здавалося, попереджав про пандемію COVID-19.
Нова хвиля популярності довкола твіту відбулася у листопаді 2025 року, коли до дискусії долучився найпопулярніший ютубер у світі MrBeast. Він запитав, коли вийде GTA 6.
Акортес перестав публікувати твіти у 2016 році, а його останнім дописом був смайлик, що лише підживило фантазії про те, що він "мандрівник у часі" або чоловік, який "зник під тиском уряду".
Однак, наукове пояснення "передбачення" приходу коронавірусу значно простіше. Слово "коронавірус" існувало задовго до пандемії COVID-19, адже це велика родина вірусів, до якої належать SARS, що спричинив епідемію у 2002 році, а також MERS виявлений у 2012.
Саме на момент написання твіту Всесвітня організація охорони здоров’я фіксувала десятки випадків нового коронавірусу MERS-CoV, що поширювався країнами Близького Сходу. Останній випадок на той час було зареєстровано 10 травня 2013 року, тобто за кілька тижнів до "передбачення".
