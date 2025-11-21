Люди шоковані тим, що чоловік "передбачив" коронавірус ще у 2013 році

За роки до того як настала пандемія коронавірусу один користувач у соцмережі X написав коротке попередження. У повідомленні, якому вже понад 10 років, йдеться, що "Коронавірус… наближається". Тоді цей допис майже ніхто не помітив, але зараз, після пандемії COVID-19, він здобув популярність.

Чоловік "передбачив" коронавірус у 2013 році. Фото з відкритих джерел

Увагу користувачів соцмереж привернув загадковий твіт користувача під ніком @Marco_Acortes, який ще у червні 2013 року, здавалося, попереджав про пандемію COVID-19.

"Коронавірус… наближається", — коротко написав Марко Акортес.

Допис здобув популярність після початку пандемії. У коментарях люди відверто дивувалися прогнозу та активно почали просити, аби Марко Акортес написав виграшні номери лотереї або зробив інші передбачення. Дехто навіть стверджував, що чоловік міг бути мандрівником у часі.

"Напиши мені номери лотереї на цей тиждень", — пише коментатор.

"Прощавай, мандрівнику в часі. Ти намагався розповісти нам про вірус, але ми тоді не бачили", — додав інший.

"Він був з іншого часу, і він порушив правила часової шкали, тому й пішов від нас з посмішкою", — вказав ще один.

Нова хвиля популярності довкола твіту відбулася у листопаді 2025 року, коли до дискусії долучився найпопулярніший ютубер у світі MrBeast. Він запитав, коли вийде GTA 6.

Акортес перестав публікувати твіти у 2016 році, а його останнім дописом був смайлик, що лише підживило фантазії про те, що він "мандрівник у часі" або чоловік, який "зник під тиском уряду".

Однак, наукове пояснення "передбачення" приходу коронавірусу значно простіше. Слово "коронавірус" існувало задовго до пандемії COVID-19, адже це велика родина вірусів, до якої належать SARS, що спричинив епідемію у 2002 році, а також MERS виявлений у 2012.

Саме на момент написання твіту Всесвітня організація охорони здоров’я фіксувала десятки випадків нового коронавірусу MERS-CoV, що поширювався країнами Близького Сходу. Останній випадок на той час було зареєстровано 10 травня 2013 року, тобто за кілька тижнів до "передбачення".

