Люди шокированы тем, что мужчина "предсказал" коронавирус еще в 2013 году

За годы до того, как наступила пандемия коронавируса, один пользователь в соцсети X написал краткое предупреждение. В сообщении, которому уже более 10 лет, говорится, что "Коронавирус… близится". Тогда это сообщение почти никто не заметил, но сейчас, после пандемии COVID-19, оно получило популярность.

Мужчина "предсказал" коронавирус в 2013 году. Фото из открытых источников

Внимание пользователей соцсетей привлек загадочный твит пользователя под ником @Marco_Acortes, который еще в июне 2013 года, казалось, предупреждал о пандемии COVID-19.

"Коронавирус… приближается", — коротко написал Марко Акортес.

Сообщение получило популярность после начала пандемии. В комментариях люди откровенно удивлялись прогнозу и активно стали просить, чтобы Марк Акортес написал выигрышные номера лотереи или сделал другие предсказания. Некоторые даже утверждали, что мужчина мог быть путешественником во времени.

"Напиши мне номера лотереи на текущую неделю", — пишет комментатор.

"Прощай, путешественник во времени. Ты пытался рассказать нам о вирусе, но мы тогда не видели", — добавил другой.

"Он был с другого времени, и он нарушил правила временной шкалы, потому и ушел от нас с улыбкой", — указал еще один.

Новая волна популярности вокруг твита произошла в ноябре 2025 года, когда к дискуссии присоединился самый популярный ютубер в мире MrBeast. Он спросил, когда выйдет GTA 6.

Акортес перестал публиковать твиты в 2016 году, а его последним сообщением был смайлик, что лишь подпитало фантазии о том, что он "путешественник во времени" или "скрывшийся под давлением правительства" мужчина.

Однако, научное объяснение "предвидения" прихода коронавируса гораздо проще. Слово "коронавирус" существовало задолго до пандемии COVID-19, ведь это большая семья вирусов, к которой относятся SARS, вызвавшие эпидемию в 2002 году, а также MERS обнаруженный в 2012 году.

Именно в момент написания твита Всемирная организация здравоохранения фиксировала десятки случаев нового коронавируса MERS-CoV, распространявшегося по странам Ближнего Востока. Последний случай того времени был зарегистрирован 10 мая 2013 года, то есть за несколько недель до "предвидения".

