Любов до котів може призвести до страшної хвороби психіки: вчені зробили шокуючу заяву

Наявність кота як домашнього улюбленця може потенційно збільшувати ризик розвитку психічних розладів, пов’язаних із шизофренією, до двох разів. Такі висновки озвучили вчені Центру досліджень психічного здоров’я Квінсленда в Австралії, проаналізувавши дослідження, проведені протягом останніх 44 років у 11 різних країнах світу, повідомляє Science Alert.

Ідея про можливий зв’язок між домашніми котами та ризиком виникнення шизофренії виникла ще в дослідженні 1995 року, де вчені припустили, що причиною може бути вплив паразита Toxoplasma gondii. Цей паразит переважно нешкідливий і поширений серед людей, але його потенційні наслідки для психічного здоров’я викликають занепокоєння.

T. gondii передається кількома шляхами: через недоварене або недостатньо термічно оброблене м’ясо, забруднену воду, контакт із котячими фекаліями або через укуси інфікованих тварин. За оцінками експертів, близько 40 мільйонів людей у США інфіковані цим паразитом, при цьому більшість заражень протікає безсимптомно.

В організмі людини T. gondii може проникати в центральну нервову систему та впливати на рівень нейромедіаторів. Вчені пов’язують його присутність із деякими змінами в поведінці, психотичними проявами та ризиком розвитку неврологічних розладів, серед яких шизофренія.

Попри це, науковці наголошують, що виявлений зв’язок не доводить прямої причинно-наслідкової залежності. Це означає, що присутність паразита в організмі або контакт із кішкою не обов’язково призводить до психічних розладів, а лише може підвищувати певні ризики. Дослідження продовжують вивчати механізми впливу T. gondii на мозок людини та його потенційний вплив на психічне здоров’я.

