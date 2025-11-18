Любовь к кошкам может привести к страшной болезни психики: ученые сделали шокирующее заявление

Наличие кота как домашнего питомца может потенциально увеличивать риск развития психических расстройств, связанных с шизофренией, до двух раз. Такие выводы озвучили ученые Центра исследований психического здоровья Квинсленда в Австралии, проанализировав исследования, проведенные за последние 44 года в 11 разных странах мира, сообщает Science Alert.

Фото: из открытых источников

Идея о возможной связи между домашними котами и риском возникновения шизофрении возникла еще в исследовании 1995 г., где ученые предположили, что причиной может быть влияние паразита Toxoplasma gondii. Этот паразит преимущественно безвреден и распространен среди людей, но его потенциальные последствия для психического здоровья вызывают беспокойство.

T. gondii передается несколькими путями: через недоваренное или недостаточно термически обработанное мясо, загрязненную воду, контакт с кошачьими фекалиями или через укусы инфицированных животных. По оценкам экспертов, около 40 миллионов человек в США инфицированы этим паразитом, при этом большинство заражений протекают бессимптомно.

В организме человека T. gondii может проникать в ЦНС и влиять на уровень нейромедиаторов. Ученые связывают наличие с некоторыми изменениями в поведении, психотическими проявлениями и риском развития неврологических расстройств, среди которых шизофрения.

Несмотря на это, ученые отмечают, что обнаруженная связь не доказывает прямой причинно-следственной зависимости. Это означает, что присутствие паразита в организме или контакт с кошкой не обязательно приводит к психическим расстройствам, а может повышать определенные риски. Исследования продолжают изучать механизмы воздействия T. gondii на мозг человека и потенциальное его влияние на психическое здоровье.

