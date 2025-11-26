26 листопада — день очищення простору: що варто винести з дому, аби позбутися фінансового застою

26 листопада здавна вважали днем, коли дім потребує особливого оновлення. Наші предки були переконані: якщо не прибрати зайве до приходу зими, старі проблеми "житимуть у хаті" ще довго. Цей день називали часом, коли простір ніби сам просить позбутися всього, що нагадує про невдачі, застій чи неприємні події.

26 листопада вважали днем, коли очищення дому відкриває шлях до нового періоду достатку.

Сучасні психологи підтверджують те, що інтуїтивно знали наші пращури: наведення ладу знижує рівень стресу, а очищений простір допомагає мозку працювати ефективніше. Дослідження показують — чим менше хаосу в домі, тим легше зосередитися на важливому та приймати фінансові рішення.

Тому саме 26 листопада господарям радили переглянути речі критичним поглядом. Трісканий посуд, випадкові дрібниці, одяг, який давно ніхто не носить, зламані речі "на потім" — усе це в народі вважали символами застою. Не через магію, а тому що такі предмети нагадують про невирішені справи й створюють відчуття безладу.

Очищення цього дня завжди відбувалося без особливих ритуалів: достатньо вирішити, що більше не потрібне, і винести це з дому. Кажуть, що так приходить відчуття легкості, ніби разом із непотребом зникають і давні турботи. А будь-які нові речі, куплені після 26 листопада, “приживаються” краще.

Цей день також вважали енергетично вразливим, тому радили не сваритися, не позичати гроші й не тягнути додому випадкових предметів — мовляв, разом із ними можна "занести" чужі проблеми.

Попри фольклорний характер порад, їх сутність проста: впорядкований простір змінює психологічний стан, а разом із ним — і підхід до фінансів. Тому очищення дому 26 листопада може стати корисною традицією й сьогодні.

