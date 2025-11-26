logo

26 ноября — день очистки пространства: что следует вынести из дома, чтобы избавиться от финансового застоя
26 ноября — день очистки пространства: что следует вынести из дома, чтобы избавиться от финансового застоя

Украинцы верили: именно в этот день старые вещи тянут бедность, а порядок открывает путь к достатку. Работает ли это сейчас – объясняем.

26 ноября 2025, 14:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

26 ноября издавна считали днем, когда дом нуждается в особом обновлении. Наши предки были убеждены: если не убрать лишнее до прихода зимы, старые проблемы будут "жить в доме" еще долго. Этот день называли временем, когда пространство будто бы само просит избавиться от всего, что напоминает о неудаче, застое или неприятных событиях.

26 ноября — день очистки пространства: что следует вынести из дома, чтобы избавиться от финансового застоя

Считалось, что уборка и избавление от старых вещей 26 ноября помогает “перезапустить” энергетику дома и привлечь благополучие.

Современные психологи подтверждают то, что интуитивно знали наши предки: наведение порядка снижает уровень стресса, а очищенное пространство помогает мозгу работать эффективнее. Исследования показывают, что чем меньше хаоса в доме, тем легче сосредоточиться на важном и принимать финансовые решения.

Поэтому 26 ноября хозяевам советовали пересмотреть вещи критическим взглядом. Трескавшаяся посуда, случайные мелочи, давно не носимая одежда, сломанные вещи "на потом" — все это в народе считали символами застоя. Не из-за магии, а потому что такие предметы напоминают о нерешенных делах и создают чувство беспорядка.

Очистка в этот день всегда происходила без особых ритуалов: достаточно решить, что больше не нужно, и вынести это из дома. Говорят, что так приходит чувство легкости, будто вместе с хламом исчезают и давние заботы. А любые новые вещи, купленные после 26 ноября, приживаются лучше.

Этот день также считали энергетически уязвимым, поэтому советовали не ссориться, не занимать деньги и не тянуть домой случайные предметы — мол, вместе с ними можно "занести" чужие проблемы.

Несмотря на фольклорный характер советов, их сущность проста: упорядоченное пространство изменяет психологическое состояние, а вместе с ним — и подход к финансам. Поэтому очищение дома 26 ноября может стать полезной традицией и сегодня.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали , какие будут последствия от ежедневного употребления зеленого чая.



