"Кров, блискавка і 7 кораблів": чотири тривожні пророцтва Нострадамуса на 2026 рік, які вже змушують задуматися

2026 рік ще не настав, а навколо нього вже витає тривожна напруга. Причина — пророцтва французького провидця Мішеля Нострадамуса, який залишив численні віршовані катрени з передбаченнями майбутніх подій. Частину з них дослідники розшифрували саме як попередження про події, що можуть статися в найближчому році.

У 2026 році, за пророцтвами Нострадамуса, на людство чекають серйозні випробування.

Видання The Times of India опублікувало матеріал про чотири ключові пророцтва, що стосуються 2026 року. Згідно з аналізом текстів Нострадамуса, світ може зіткнутися з катастрофами як природного, так і соціального масштабу.

1. Удар блискавки, що забере життя "достоповажного"

У катрені Нострадамуса згадується, що "високопоставлена особа буде убита блискавкою з неба". Пророк не уточнює імен, але дослідники припускають, що мова може йти про впливову політичну фігуру чи лідера держави. Формулювання свідчить, що уникнути цієї долі буде неможливо.

2. Нічний рій пчіл із засідки

Ще одне загадкове бачення описує появу "великого рою бджіл", що вийде із засідки у темну пору доби. Це може бути як метафора — наприклад, про масові народні виступи чи рухи, — так і буквальне пророцтво про екологічну або біологічну аномалію. До кінця зрозуміти значення цього образу поки не вдалося.

3. Пролита кров у Швейцарії

У катрені з номером 11:26 провидець прямо вказує на місто Тічіно в Швейцарії. За його словами, у 2026 році там проллється багато крові. Пророцтво пов'язане з числом 26, що, згідно з нумерологією, вважається "кармічним" і нестабільним. Не виключено, що йдеться про теракт або внутрішній конфлікт.

4. Морська війна навколо семи кораблів

Одна з найтривожніших картин — початок масштабної морської війни. У катрені згадуються "фусти і галери" — старовинні кораблі, які оточать "сім великих суден". Вважається, що це може бути алюзія на морський конфлікт біля берегів Азії, зокрема в районі Південно-Китайського моря. Військова ескалація на морі, за пророцтвом, може призвести до "смертельної війни".

Чи справдяться ці передбачення — сказати неможливо. Але історія вже знає випадки, коли Нострадамуса згадували після глобальних катастроф. Саме тому його катрени продовжують викликати резонанс навіть через століття після смерті пророка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яких представників яких знаків Зодіаку у грудні переслідуватимуть невдачі.