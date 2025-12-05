"Кровь, молния и 7 кораблей": четыре тревожных пророчества Нострадамуса на 2026 год, которые уже заставляют задуматься

2026 год еще не наступил, а вокруг него уже витает тревожное напряжение. Причина — пророчества французского провидца Мишеля Нострадамуса, оставившего многочисленные стихотворные катрены с предвидениями будущих событий. Часть из них исследователи расшифровали как предупреждение о событиях, которые могут произойти в ближайшем году.

В 2026 году, согласно пророчествам Нострадамуса, человечество ожидают серьёзные испытания.

Издание The Times of India опубликовало материал о четырех ключевых пророчествах, касающихся 2026 года. Согласно анализу текстов Нострадамуса, мир может столкнуться с катастрофами как природного, так и социального масштаба.

1. Удар молнии, унесший жизнь "достопочтенной"

В катрене Нострадамуса упоминается, что "высокопоставленное лицо будет убито молнией с неба". Пророк не уточняет имена, но исследователи предполагают, что речь может идти о влиятельной политической фигуре или лидере государства. Формулировка свидетельствует, что избежать этой судьбы будет невозможно.

2. Ночной рой пчел из засады

Еще одно загадочное видение описывает появление "большого роя пчел", что выйдет из засады в темное время суток. Это может быть как метафора — например, о массовых народных выступлениях или движениях — так и буквальное предсказание об экологической или биологической аномалии. До конца понять значение этого образа пока не удалось.

3. Пролитая кровь в Швейцарии

В катрене с номером 11:26 провидец прямо указывает на город Тичино в Швейцарии. По его словам, в 2026 году там прольется много крови. Предсказание связано с числом 26, что, согласно нумерологии, считается "кармическим" и нестабильным. Не исключено, что речь идет о теракте или внутреннем конфликте.

4. Морская война вокруг семи кораблей

Одна из самых тревожных картин – начало масштабной морской войны. В катрене упоминаются "фусты и галеры" — старинные корабли, окружающие "семь больших судов". Считается, что это может быть аллюзия на морской конфликт у берегов Азии, в частности, в районе Южно-Китайского моря. Военная эскалация на море, по пророчеству, может привести к "смертельной войне".

Сбудутся ли эти предсказания — сказать невозможно. Но история уже знает случаи, когда Нострадамус упоминался после глобальных катастроф. Именно поэтому его катрены продолжают вызывать резонанс даже спустя столетие после смерти пророка.

