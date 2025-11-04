Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО)

Мешканці Мексики обговорюють загадкове відео, на якому над вулканом Попокатепетль зняли яскравий об’єкт, що зависає просто над кратером. Камери спостереження зафіксували, як він певний час нерухомо висів у повітрі, а потім різко зник із неймовірною швидкістю.

Вулкан Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press

Інцидент з НЛО над вулканом Попокатепетль стався 30 жовтня, а кадри швидко поширилися соцмережами та форумами, де обговорюють аномальні явища. Частина користувачів переконана, що на відео зображено НЛО, інші ж вважають, що це міг бути дрон, супутник або оптичний ефект. Поки що офіційних коментарів від влади чи науковців не надходило.





НЛО над вулканом Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press





НЛО над вулканом Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press

Інтерес до вулкана Попокатепетль серед уфологів має давню історію. Минулого року мексиканський дослідник Хайме Моссан заявив, що гора може бути "міжпросторовим порталом", через який інопланетні цивілізації здійснюють подорожі. Він посилався на дослідження Університету Бергена (Норвегія), що виявили під вулканом потужні магнітні коливання, так звані X-точки, де перетинаються магнітні поля Землі та Сонця.

За словами Моссана, ці енергетичні зони можуть створювати "тунелі" у просторі-часі, здатні переносити об’єкти між різними частинами Галактики. Він також наголосив, що жоден земний апарат не зміг би витримати температуру всередині кратера, яка сягає тисячі градусів. За його словами, це нібито доказ, що над вулканом був НЛО.

Попокатепетль — це один із найактивніших вулканів Мексики висотою понад 5400 метрів. У день інциденту Національний центр із запобігання стихійним лихам повідомив про 19 вивержень низької інтенсивності, що супроводжувалися викидом пари, газів і попелу. Місцева влада нагадала мешканцям про необхідність дотримуватися 12-кілометрової зони безпеки навколо кратера.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені стурбовані загадковим "інопланетним кораблем" та згадали про моторошне попередження Стівена Гокінга.

Також "Коментарі" писали, що у Конгресі показали відео, як дрон атакував НЛО.