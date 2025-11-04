logo_ukra

BTC/USD

102247

ETH/USD

3431.46

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО)

Над вулканом Попокатепетль у Мексиці зняли яскравий об’єкт, що завис у повітрі. Очевидці говорять про НЛО, а вчені пояснення поки не дають.

4 листопада 2025, 19:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мешканці Мексики обговорюють загадкове відео, на якому над вулканом Попокатепетль зняли яскравий об’єкт, що зависає просто над кратером. Камери спостереження зафіксували, як він певний час нерухомо висів у повітрі, а потім різко зник із неймовірною швидкістю.

Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО)

Вулкан Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press

Інцидент з НЛО над вулканом Попокатепетль стався 30 жовтня, а кадри швидко поширилися соцмережами та форумами, де обговорюють аномальні явища. Частина користувачів переконана, що на відео зображено НЛО, інші ж вважають, що це міг бути дрон, супутник або оптичний ефект. Поки що офіційних коментарів від влади чи науковців не надходило.

Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО) - фото 2

НЛО над вулканом Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press

Говорять, що це НЛО: над вулканом помітили таємничий об’єкт, що світиться (ФОТО) - фото 2

НЛО над вулканом Попокатепетль у Мексиці. Фото: Jam Press

Інтерес до вулкана Попокатепетль серед уфологів має давню історію. Минулого року мексиканський дослідник Хайме Моссан заявив, що гора може бути "міжпросторовим порталом", через який інопланетні цивілізації здійснюють подорожі. Він посилався на дослідження Університету Бергена (Норвегія), що виявили під вулканом потужні магнітні коливання, так звані X-точки, де перетинаються магнітні поля Землі та Сонця.

За словами Моссана, ці енергетичні зони можуть створювати "тунелі" у просторі-часі, здатні переносити об’єкти між різними частинами Галактики. Він також наголосив, що жоден земний апарат не зміг би витримати температуру всередині кратера, яка сягає тисячі градусів. За його словами, це нібито доказ, що над вулканом був НЛО.

Попокатепетль — це один із найактивніших вулканів Мексики висотою понад 5400 метрів. У день інциденту Національний центр із запобігання стихійним лихам повідомив про 19 вивержень низької інтенсивності, що супроводжувалися викидом пари, газів і попелу. Місцева влада нагадала мешканцям про необхідність дотримуватися 12-кілометрової зони безпеки навколо кратера.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені стурбовані загадковим "інопланетним кораблем" та згадали про моторошне попередження Стівена Гокінга.

Також "Коментарі" писали, що у Конгресі показали відео, як дрон атакував НЛО.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://whatsthejam.com/strange-and-bizarre/ufo-spotted-floating-around-active-volcano/
Теги:

Новини

Всі новини