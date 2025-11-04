Говорят, что это НЛО: над вулканом заметили светящийся таинственный объект (ФОТО)

Жители Мексики обсуждают загадочное видео, на котором над вулканом Попокатепетль сняли яркий зависающий прямо над кратером объект. Камеры наблюдения зафиксировали, как он некоторое время неподвижно висел в воздухе, а затем резко исчез с невероятной быстротой.

Вулкан Попокатепетль в Мексике. Фото: Jam Press

Инцидент с НЛО над вулканом Попокатепетль произошел 30 октября, а кадры быстро распространились соцсетями и форумами, где обсуждают аномальные явления. Часть пользователей убеждена, что на видео изображено НЛО, а остальные считают, что это мог быть дрон, спутник или оптический эффект. Пока официальных комментариев от власти или ученых не поступало.





НЛО над вулканом Попокатепетль в Мексике. Фото: Jam Press





НЛО над вулканом Попокатепетль в Мексике. Фото: Jam Press

Интерес к вулкану Попокатепетль среди уфологов имеет давнюю историю. В прошлом году мексиканский исследователь Хайме Моссан заявил, что гора может быть "межпространственным порталом", через который инопланетные цивилизации совершают путешествия. Он ссылался на исследования Университета Бергена (Норвегия), обнаружившие под вулканом мощные магнитные колебания, так называемые X точки, где пересекаются магнитные поля Земли и Солнца.

По словам Моссана, эти энергетические зоны могут создавать "тоннели" в пространстве-времени, способные переносить объекты между разными частями Галактики. Он также подчеркнул, что ни один земной аппарат не смог бы выдержать температуру внутри кратера, достигающую тысячи градусов. По его словам, это как бы доказательство, что над вулканом был НЛО.

Попокатепетль – это один из самых активных вулканов Мексики высотой более 5400 метров. В день инцидента Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий сообщил о 19 извержениях низкой интенсивности, сопровождавшихся выбросом пара, газов и пепла. Местные власти напомнили жителям о необходимости соблюдать 12-километровую зону безопасности вокруг кратера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые озабочены загадочным "инопланетным кораблем" и вспомнили о жутком предупреждении Стивена Хокинга.

Также "Комментарии" писали, что в Конгрессе показали видео, как дрон атаковал НЛО.