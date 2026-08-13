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Горілка видасться слабкою: дивовижний естонський алкоголь потрапив до Книги рекордів Гіннесса

У період між світовими війнами в Естонії виготовляли картопляний спирт, міцність якого в два з половиною рази перевищувала міцність звичайної горілки. Розповідаємо історію алкогольного рекордсмена.

13 серпня 2026, 12:36
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Сергій Кречмаровський

В Естонії колись випускали алкоголь, міцність якого майже у два з половиною рази перевищувала звичні 40%. Йдеться про 98%-ний спирт із картоплі, який увійшов до історії як світовий рекордсмен.

Горілка видасться слабкою: дивовижний естонський алкоголь потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Міцний алкоголь / Ілюстрація: Pixabay / stux

Його рекордна міцність сьогодні здається майже неймовірною. Більшість звичних міцних напоїв — горілка, віскі та коньяк — зазвичай мають близько 40–50% алкоголю. Деякі спеціальні сорти рому та абсенту можуть бути значно міцнішими, але естонський продукт опинився в абсолютно іншій категорії.

Алкогольний рекорд Естонії: у період між світовими війнами алкогольна монополія Естонії виробляла та продавала спирт міцністю 98%, отриманий з картоплі. Guinness World Records вказує саме Естонію як володаря рекорду з найміцнішого етилового спирту, виробленого з картоплі. Зокрема, у 1938 році виробництво такого спирту тривало на модернізованому заводі в Раквере. Картопля в той час була одним із головних видів сировини для естонської спиртової промисловості.

Чому 98% — це незвично: отримати таку концентрацію звичайною перегонкою водно-етанольної суміші неможливо. За певного співвідношення води та етанолу подальше розділення таким способом стає вкрай обмеженим. Попри це, у міжвоєнній Естонії виробляли картопляний спирт міцністю 98%.

Нерозбавлений 98%-ний спирт був надто концентрованим для звичайного вживання. Його могли розбавляти або використовувати для приготування настоянок.

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Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/68391-highest-alcohol-content-in-a-drink
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