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Водка покажется слабой: удивительный эстонский алкоголь попал в Книгу рекордов Гиннесса

В период между мировыми войнами в Эстонии изготавливали картофельный спирт, крепость которого в два с половиной раза превышала крепость обычной водки. Рассказываем историю алкогольного рекордсмена.

13 августа 2026, 12:36
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Сергій Кречмаровський

В Эстонии когда-то выпускали алкоголь, крепость которого почти в два с половиной раза превышала привычные 40%. Речь идёт о 98%-ном спирте из картофеля, который вошел в историю как мировой рекордсмен.

Водка покажется слабой: удивительный эстонский алкоголь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Крепкий алкоголь / Иллюстрация: Pixabay / stux

Его рекордная крепость сегодня кажется почти невероятной. Большинство привычных крепких напитков – водка, виски и коньяк – обычно имеют около 40–50% алкоголя. Некоторые специальные сорта рома и абсента могут быть более крепкими, но эстонский продукт оказался в совершенно другой категории.

Алкогольный рекорд Эстонии: в период между мировыми войнами алкогольная монополия Эстонии производила и продавала спирт крепостью 98%, полученный из картофеля. Guinness World Records указывает именно Эстонию как обладателя рекорда по самомому крепкому этиловому спирту,  произведённому из картофеля. В частности, в 1938 году производство такого спирта продолжалось на модернизированном заводе в Раквере. Картофель в то время являлся одним из главных видов сырья для эстонской спиртовой промышленности.

Почему 98% – это необычно: получить такую концентрацию обычной перегонкой водно-этанольной смеси невозможно. При определенном соотношении воды и этанола дальнейшее разделение таким способом становится крайне ограниченным. Несмотря на это, в межвоенной Эстонии производили картофельный спирт крепостью 98%.

Неразбавленный 98%-ный спирт был слишком концентрированным для обычного употребления. Его могли разбавлять или использовать для приготовления настоек.

Напомним: ранее портал "Комментарии" рассказывал, как французы бегут от трезвости и что скрыли на 20-й остановке винного марафона.






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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/68391-highest-alcohol-content-in-a-drink
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