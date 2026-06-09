Ескорт вийшов на новий рівень: за що криптоінвестори та техногіганти платять до 5000 дол. за годину

У Кремнієвій долині набирає популярності “IT-ескорт” для криптоінвесторів і техногігантів. Розцінки сягають до 5000 дол. за годину.

Ескорт. Ілюстративне фото

У центрі нового тренду Кремнієвої долини — дівчата, здатні не тільки надавати ескорт-послуги, а й підтримати розмову про криптовалюти, ШІ, стартапи, біохакінг і технотренди. Дівчина, як пише видання Forbes, заробляє до 30 000 дол. за вихідні, а година її часу коштує до 5000 дол.

“Невелика група висококласних компаньйонок стягує з техноратів, яким бракує часу, тисячі на годину, пропонуючи поєднання сексу, уваги та справжнього інтелектуального спілкування”, — пише видання.

Героїня матеріалу розповіла, що клієнти цінують не тільки зовнішність, але й глибоке розуміння вищезазначених тем. Серед її клієнтів — співробітники NVIDIA та інших великих технологічних компаній. Дівчині, як пише видання, подобаються футуристичні теми: ШІ, біохакінг, криптовалюта, такі теми, які можуть перетворити вечерю на тригодинні дебати. Тож вона вирішила перетворити цей набір інструментів на нову кар'єру — і стала ескортницею.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що айтівцям доводиться робити пластичні операції, щоб виглядати молодшими, адже тих, хто виглядає старими, не беруть на роботу у молоді стартапи.

Працівники Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції та колють ботокс, щоб не втратити роботу.

За даними ЗМІ, попит на послуги омолодження зріс у п’ять разів і продовжує зростати. Зазначається, що суспільство традиційно чинило більший тиск на жінок, щоб вони виглядали молодо, але тепер це відчувають усі, особливо в Кремнієвій долині, де “вас починають називати “неактуальними”, якщо ви виглядаєте старим”.