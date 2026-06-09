Эскорт вышел на новый уровень: за что криптоинвесторы и техногиганты платят до 5000 долл. в час

В Кремниевой долине набирает популярность "IT-эскорт" для криптоинвесторов и техногигантов. Расценки составляют до 5000 долл. в час.

Эскорт. Иллюстративное фото

В центре нового тренда Кремниевой долины – девушки, способные не только предоставлять эскорт-услуги, но и поддержать разговор о криптовалютах, ИИ, стартапах, биохакинге и технотрендах. Девушка, как пишет издание Forbes, зарабатывает до 30 тысяч долл. за выходные, а час ее времени стоит до 5000 долл.

"Небольшая группа высококлассных компаньонок взимает с техноратов, которым не хватает времени, тысячи в час, предлагая сочетание секса, внимания и настоящего интеллектуального общения", — пишет издание.

Героиня материала рассказала, что клиенты ценят не только внешность, но и глубокое понимание вышеперечисленных тем. Среди ее клиентов – сотрудники NVIDIA и других крупных технологических компаний. Девушке, как пишет издание, нравятся футуристические темы: ИИ, биохакинг, криптовалюта, такие темы, которые могут превратить ужин в трехчасовые дебаты. Она решила превратить этот набор инструментов в новую карьеру — и стала эскортницей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что айтишникам приходится делать пластические операции, чтобы выглядеть моложе, ведь тех, кто выглядит старыми, не берут на работу в молодые стартапы. Работники Кремниевой долины массово совершают пластические операции и колют ботокс, чтобы не потерять работу.

По данным СМИ, спрос на услуги омоложения вырос в пять раз и продолжает расти. Отмечается, что общество традиционно оказывало большее давление на женщин, чтобы они выглядели молодо, но теперь это чувствуют все, особенно в Кремниевой долине, где "вас начинают называть "неактуальными", если вы выглядите старым".