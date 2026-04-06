До Землі летить небезпечний гігант: NASA зробило тривожну заяву про астероїд

Уже найближчими днями поблизу Землі пролетить великий астероїд, який науковці класифікують як "потенційно небезпечний". Йдеться про космічний об’єкт, здатний у разі зміни траєкторії створити серйозні ризики.

Об’єкт розміром із хмарочос вже на підльоті – що відомо про його траєкторію

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує американське космічне агентство NASA.

За даними вчених, астероїд під назвою 2002 TB70 максимально наблизиться до Землі у вівторок, 7 квітня. Його розмір становить приблизно 163,9 метра, що можна порівняти з великим багатоповерховим будинком.

Попри тривожний статус, об’єкт не становить безпосередньої загрози. Очікується, що він пролетить на відстані близько 5,2 мільйона кілометрів від нашої планети.

Чому його називають небезпечним

У NASA пояснюють, що до категорії "потенційно небезпечних" належать астероїди, які відповідають двом критеріям:

– їхній діаметр перевищує 150 метрів;

– вони пролітають ближче ніж за 7,5 мільйона кілометрів від Землі.

Астероїд 2002 TB70 повністю підпадає під ці параметри, саме тому він перебуває під пильним контролем астрономів.

Що це означає для Землі

Наразі жодних підстав для паніки немає. Орбіта об’єкта добре вивчена, і він пролетить на безпечній дистанції. Водночас такі події привертають особливу увагу вчених, адже регулярне відстеження астероїдів є ключовим для планетарної безпеки.

Фахівці наголошують: навіть якщо об’єкт має статус потенційно небезпечного, це не означає, що він обов’язково становить загрозу зараз – йдеться лише про параметри, які потребують постійного моніторингу.

Як повідомляли раніше "Коментарі", Китай заявив про підготовку масштабної програми видобутку корисних копалин у космосі, яка потенційно здатна змінити глобальну економіку вже у цьому столітті.