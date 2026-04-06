Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество невероятно К Земле летит опасный гигант: NASA сделало тревожное заявление об астероиде
К Земле летит опасный гигант: NASA сделало тревожное заявление об астероиде

Ученые назвали дистанцию, отделяющую Землю от потенциальной угрозы.

6 апреля 2026, 14:48
Проніна Анна

Уже в ближайшие дни мимо Земли пролетит большой астероид, который ученые классифицируют как "потенциально опасный". Речь идет о космическом объекте, способном при изменении траектории создать серьезные риски.

Объект размером с небоскреб уже на подлете – что известно о его траектории

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

По данным ученых, астероид под названием 2002 года TB70 максимально приблизится к Земле во вторник, 7 апреля. Его размер составляет примерно 163,9 метра, что сравнимо с большим многоэтажным домом.

Несмотря на тревожный статус, объект не представляет непосредственной угрозы. Ожидается, что он пролетит на расстоянии около 5,2 миллионов километров от нашей планеты.

Почему его называют опасным

В NASA объясняют, что к категории "потенциально опасных" относятся астероиды, отвечающие двум критериям:

– их диаметр превышает 150 метров;
– они пролетают ближе 7,5 миллиона километров от Земли.

Астероид 2002 TB70 полностью подпадает под эти параметры, поэтому он находится под пристальным контролем астрономов.

Что это значит для Земли

Пока никаких оснований для паники нет. Орбита объекта хорошо изучена и пролетит на безопасной дистанции. В то же время такие события привлекают особое внимание ученых, ведь регулярное отслеживание астероидов является ключевым для планетарной безопасности .

Специалисты отмечают: даже если объект имеет статус потенциально опасного, это не означает, что он обязательно представляет угрозу сейчас – речь идет только о параметрах, требующих постоянного мониторинга.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай заявил о подготовке масштабной программы добычи полезных ископаемых в космос и потенциально способной изменить глобальную экономику уже в этом веке.



