Диво на 75-му поверсі: як дівчина вижила після падіння в ліфті з висоти 300 метрів

Уявіть: ви звичайна дівчина, вам 20 років, ви працюєте в найвищій будівлі світу, і це ваш останній робочий день. Бетті Лу Олівер саме так і планувала — відпрацювати зміну в ліфті Емпайр-стейт-білдінг, а потім зустріти чоловіка з війни й почати щасливе життя. Але все пішло шкереберть за кілька секунд.

Empire State Building. Фото з відкритих джерел

Ранок 28 липня 1945-го видався туманним. Лейтенант Вільям Сміт летів на бомбардувальнику B-25 і збився з курсу. О 9:40 його літак на швидкості 360 км/год врізався в хмарочос між 78 та 80 поверхами. Вибух — і двигун пробив шахту ліфта, перерізавши всі троси.

Бетті стояла на 80-му поверсі. Від удару її відкинуло, вона обпеклася. Рятувальники, які прибігли, вирішили спустити її вниз у кабіні, бо ходити вона вже не могла. Вони не знали, що троси вже обірвані.

Ліфт рушив — і на рівні 75-го поверху щось клацнуло. Кабіна просто провалилася. Триста метрів вільного падіння. Бетті розповідала: "Я кричала й била по підлозі. Летіла так швидко, що вчепилася в стінки, щоб мене не підкинуло". Уявити страшно, правда?

Але вона вижила. Як? По-перше, повітря у вузькій шахті створило подушку, яка сповільнила падіння. По-друге, під кабіною зібралися обірвані троси — вони спрацювали як гігантський амортизатор. Коли рятувальники вирізали дівчину з розбитої кабіни в підвалі, вона була притомна.

Травми були жахливими: зламані хребет, таз і ноги. Але вона вижила. Через п'ять місяців Бетті повернулася в той самий хмарочос і безстрашно піднялася в ліфті нагору. Справжній характер, правда?

Цей випадок досі в Книзі рекордів Гіннесса — найдовше падіння в ліфті, яке пережила людина. Бетті прожила ще 54 роки, виховала трьох дітей і померла в 1999-му. Неймовірно, але факт.

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