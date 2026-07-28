Чудо на 75-м этаже: как девушка выжила после падения в лифте с высоты 300 метров

Представьте: вы обычная девушка, вам 20 лет, вы работаете в самом высоком здании мира, и это ваш последний рабочий день. Бетти Лу Оливер именно так и планировала — отработать смену в лифте Эмпайр-стейт-билдинг, а потом встретить мужа с войны и начать счастливую жизнь. Но всё пошло наперекосяк за несколько секунд.

Empire State Building. Фото из открытых источников

Утро 28 июля 1945-го выдалось туманным. Лейтенант Уильям Смит летел на бомбардировщике B-25 и сбился с курса. В 9:40 его самолет на скорости 360 км/ч врезался в небоскреб между 78 и 80 этажами. Взрыв — и двигатель пробил шахту лифта, перерезав все тросы.

Бетти стояла на 80-м этаже. От удара ее отбросило, она обожглась. Спасатели, которые прибежали, решили спустить ее вниз в кабине, потому что ходить она уже не могла. Они не знали, что тросы уже оборваны.

Лифт тронулся — и на уровне 75-го этажа что-то щелкнуло. Кабина просто провалилась. Триста метров свободного падения. Бетти рассказывала: "Я кричала и била по полу. Летела так быстро, что вцепилась в стенки, чтобы меня не подбросило". Представить страшно, правда?

Но она выжила. Как? Во-первых, воздух в узкой шахте создал подушку, которая замедлила падение. Во-вторых, под кабиной собрались оборванные тросы — они сработали как гигантский амортизатор. Когда спасатели вырезали девушку из разбитой кабины в подвале, она была в сознании.

Травмы были ужасными: сломаны позвоночник, таз и ноги. Но она выжила. Через пять месяцев Бетти вернулась в тот же небоскреб и бесстрашно поднялась в лифте наверх. Настоящий характер, правда?

Этот случай до сих пор в Книге рекордов Гиннесса — самое долгое падение в лифте, которое пережил человек. Бетти прожила еще 54 года, вырастила троих детей и умерла в 1999-м. Невероятно, но факт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как наглые аллигаторы, гуси и белки регулярно срывают раунды звездам гольфа.