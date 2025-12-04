Дерево замість пам’ятника: як капсула Capsula Mundi дає шанс перетворитися на сад після смерті

Що якщо після смерті можна не просто лежати під кам’яним хрестом, а стати деревом, яке росте, дихає і дарує життя далі? Саме таку ідею пропонує італійський проєкт Capsula Mundi — екологічну альтернативу традиційним похованням.

Не кам’яний хрест, а зелене деревце — так виглядає майбутнє екопоховань.

Capsula Mundi — це біорозкладна "капсула" яйцеподібної форми, виготовлена з екологічних матеріалів. У ній тіло поміщають у позі ембріона — символічному поверненні до початку. Потім капсулу закопують, а зверху висаджують саджанець дерева — дуб, сосну, ялицю чи інше, обране заздалегідь.

Ідея така: коли тіло розкладеться, земля збагатиться поживними речовинами, які підживлять коріння дерева. Замість могили — живе дерево, яке росте, змінюється з часом, стає пам’яттю і новим домом для природи та близьких, хто приходить у "священний ліс спогадів".

Чому саме так

· Класичні труни — це зрубані дерева і короткочасна "користь": труна використовується кілька днів — дерево губиться на завданні. Capsula Mundi звертає логіку: не вирубувати, а садити.

· Такий спосіб зменшує навантаження на кладовища — вони переповнені, землі не безкінечні. Натомість — "ліс памяті" із живими деревами.

· Це екологічно: тіло стає живильною складовою для природи, дерево поглинає вуглець, очищує повітря, підтримує екосистему.

Стан речей: де ми зараз

· Capsula Mundi — проєкт з Італії, автори: дизайнери Анна Чітеллі і Рауль Бретцель.

· Наразі капсули для тіла ще перебувають на стадії концепту — їх ще не легалізовано всюди.

· Але вже існують урни для праху + саджанець, які продаються як "tree‑burial pods" в деяких країнах — це вже реальна альтернатива кремації чи похованню.

· Основні обмеження: не у всіх державах чи регіонах дозірено законодавство або існує необхідність спеціальних дозволів.

Чому це може змінити ставлення до смерті

· Це — спосіб лишити по собі не холодний кам’яний пам’ятник, а живий організм, який росте, дихає, змінюється.

· Це — дарунок планеті: ви повертаєтесь до природи не у вигляді "відходів", а як джерело життя.

· Це — шанс змінити міську — і паркована — культуру: "місто — кладовище — бетон", на "місто — ліс — життя".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікаря з Лос-Анджелеса, який незаконно постачав кетамін актору Меттью Перрі, засудили до тюремного ув’язнення. 44-річний медик Сальвадор Пласенсія визнав свою провину у продажі наркотичної речовини протягом місяця, що передував смерті зірки серіалу "Друзі". Суд присудив йому 30 місяців позбавлення волі.