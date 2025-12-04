logo

Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти

Этот вариант захоронения уже называют революцией — не кладбище, а живой лес воспоминаний и продолжающаяся в корнях жизнь.

4 декабря 2025, 16:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

Что если после смерти можно не просто лежать под каменным крестом, а стать растущим, дышащим и дающим жизнь дальше деревом? Именно такую идею предлагает итальянский проект Capsula Mundi – экологическую альтернативу традиционным захоронениям.

Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти

Не каменный крест, а зелёное деревце — так выглядит будущее экопохорон.

Capsula Mundi – это биоразлагаемая "капсула" яйцевидной формы, изготовленная из экологичных материалов. В ней тело помещают в позе эмбриона — символическое возвращение к началу. Затем капсулу закапывают, а сверху высаживают саженец дерева — дуб, сосну, пихту или другое, выбранное заранее.

Идея такова: когда тело разложится, земля обогатится питательными веществами, которые подкормят корни дерева. Вместо могилы — живое дерево, которое растет, меняется со временем, становится памятью и новым домом для природы и близких, кто приходит в священный лес воспоминаний.

Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти - фото 2

Почему именно так

·         Классические гробы – это срубленные деревья и кратковременная "польза": гроб используется несколько дней – дерево теряется на задании. Capsula Mundi обращает логику: не вырубать, а сажать.

·         Такой способ уменьшает нагрузку на кладбища – они переполнены, земли не бесконечны. Вместо этого — "лес памяти" с живыми деревьями.

·         Это экологично: тело становится питательной составляющей для природы, дерево поглощает углерод, очищает воздух, поддерживает экосистему.

Положение вещей: где мы сейчас

·         Capsula Mundi – проект из Италии, авторы: дизайнеры Анна Чителли и Рауль Бретцель.

·         Пока капсулы для тела еще находятся на стадии концепта — они еще не легализованы повсюду.

·         Но уже существуют урны для праха и саженец , которые продаются как "tree-burial pods" в некоторых странах – это уже реальная альтернатива кремации или захоронению.

·         Основные ограничения: не во всех государствах или регионах соблюдено законодательство или существует необходимость специальных разрешений.

Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти - фото 2

Почему это может изменить отношение к смерти

·         Это способ оставить после себя не холодный каменный памятник, а живой организм, который растет, дышит, меняется.

·         Это дар планете: вы возвращаетесь к природе не в виде "отходов", а как источник жизни.

·         Это шанс изменить городскую и паркованную культуру: "город — кладбище — бетон", на "город — лес — жизнь".

