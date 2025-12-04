Дерево вместо памятника: как капсула Capsula Mundi дает шанс превратиться в сад после смерти

Что если после смерти можно не просто лежать под каменным крестом, а стать растущим, дышащим и дающим жизнь дальше деревом? Именно такую идею предлагает итальянский проект Capsula Mundi – экологическую альтернативу традиционным захоронениям.

Не каменный крест, а зелёное деревце — так выглядит будущее экопохорон.

Capsula Mundi – это биоразлагаемая "капсула" яйцевидной формы, изготовленная из экологичных материалов. В ней тело помещают в позе эмбриона — символическое возвращение к началу. Затем капсулу закапывают, а сверху высаживают саженец дерева — дуб, сосну, пихту или другое, выбранное заранее.

Идея такова: когда тело разложится, земля обогатится питательными веществами, которые подкормят корни дерева. Вместо могилы — живое дерево, которое растет, меняется со временем, становится памятью и новым домом для природы и близких, кто приходит в священный лес воспоминаний.

Почему именно так

· Классические гробы – это срубленные деревья и кратковременная "польза": гроб используется несколько дней – дерево теряется на задании. Capsula Mundi обращает логику: не вырубать, а сажать.

· Такой способ уменьшает нагрузку на кладбища – они переполнены, земли не бесконечны. Вместо этого — "лес памяти" с живыми деревьями.

· Это экологично: тело становится питательной составляющей для природы, дерево поглощает углерод, очищает воздух, поддерживает экосистему.

Положение вещей: где мы сейчас

· Capsula Mundi – проект из Италии, авторы: дизайнеры Анна Чителли и Рауль Бретцель.

· Пока капсулы для тела еще находятся на стадии концепта — они еще не легализованы повсюду.

· Но уже существуют урны для праха и саженец , которые продаются как "tree-burial pods" в некоторых странах – это уже реальная альтернатива кремации или захоронению.

· Основные ограничения: не во всех государствах или регионах соблюдено законодательство или существует необходимость специальных разрешений.

Почему это может изменить отношение к смерти

· Это способ оставить после себя не холодный каменный памятник, а живой организм, который растет, дышит, меняется.

· Это дар планете: вы возвращаетесь к природе не в виде "отходов", а как источник жизни.

· Это шанс изменить городскую и паркованную культуру: "город — кладбище — бетон", на "город — лес — жизнь".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что врача из Лос-Анджелеса, незаконно поставлявшего кетамина актеру Мэттью Перри, приговорили к тюремному заключению. 44-летний медик Сальвадор Пласенсия признал свою вину в продаже наркотического вещества в течение месяца, предшествовавшего смерти звезды сериала "Друзья". Суд приговорил его к 30 месяцам лишения свободы.