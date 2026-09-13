Ця склянка не дасть вам перепити: вона змушує пити пиво інакше

Незвичайна склянка здатна буквально змусити людину чергувати пиво з водою. Якщо спробувати пити тільки пиво, конструкція починає втрачати рівновагу і може перекинутися або навіть облитися водою.

Склянка для пива Furatsuku Beer Glass. Фото: Yonasato

Як працює незвичайна склянка

Новинку назвали Furatsuku Beer Glass, що можна перекласти як "хитка" або "хитка склянка". Її особливість полягає у конструкції: ємність розділена перегородкою на дві частини.

В одну секцію наливають пиво, а в іншу – воду. Поки кількість напоїв залишається приблизно однаковою, склянка зберігає рівновагу та спокійно стоїть на столі.

Але якщо людина починає пити лише пиво та ігнорує воду, баланс змінюється. Центр ваги зміщується, після чого склянка перекидається і проливає напій, що залишився.

Склянка може облити водою

Винахідники передбачили ще один несподіваний ефект. Коли склянка нахиляється, щоб випити пиво з однієї секції, протилежна частина також рухається у бік обличчя.

Склянка для пива Furatsuku Beer Glass. Фото: Yonasato

Якщо продовжувати пити лише пиво, вода з другої секції може вилитися на людину. Тому конструкція фактично змушує чергувати два напої.

Таким чином, звичайне застілля перетворюється на своєрідну гру з рівновагою. Хочеш спокійно користуватися склянкою – доведеться не забувати про воду.

Скільки коштує незвичайна склянка

Furatsuku Beer Glass пропонує японський пивний бренд Yona Yona Ale. З 5 серпня незвичайний посуд можна було випробувати у пабі Yona Yona Beer Works у токійському районі Сінбасі.

Склянку також продають через інтернет-магазин бренду. Її ціна складає 13 750 єн (приблизно 3 800 грн), а відправлення замовлень планували розпочати у середині вересня.

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