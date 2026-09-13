Этот стакан не даст вам перепить: он заставляет пить пиво иначе

Необычный стакан способен буквально заставить человека чередовать пиво с водой. Если попытаться пить только пиво, конструкция начинает терять равновесие и может опрокинуться или даже облиться водой.

Cтакан для пива Furatsuku Beer Glass. Фото: Yonasato

Как работает необычный стакан

Новинку назвали Furatsuku Beer Glass, что можно перевести как "шаткий" или "покачивающийся стакан". Его особенность заключается в конструкции: емкость разделена перегородкой на две части.

В одну секцию наливают пиво, а в другую — воду. Пока количество напитков остается примерно одинаковым, стакан сохраняет равновесие и спокойно стоит на столе.

Но если человек начинает пить только пиво и игнорирует воду, баланс меняется. Центр тяжести смещается, после чего стакан опрокидывается и проливает оставшийся напиток.

Стакан может облить водой

Изобретатели предусмотрели еще один неожиданный эффект. Когда стакан наклоняют, чтобы выпить пиво из одной секции, противоположная часть также движется в сторону лица.

Cтакан для пива Furatsuku Beer Glass. Фото: Yonasato

Если продолжать пить только пиво, вода из второй секции может вылиться на человека. Поэтому конструкция фактически вынуждает чередовать два напитка.

Таким образом, обычное застолье превращается в своеобразную игру с равновесием. Хочешь спокойно пользоваться стаканом — придется не забывать о воде.

Сколько стоит необычный стакан

Furatsuku Beer Glass предлагает японский пивной бренд Yona Yona Ale. С 5 августа необычную посуду можно было попробовать в пабе Yona Yona Beer Works в токийском районе Синбаси.

Стакан также продают через интернет-магазин бренда. Его цена составляет 13 750 иен (примерно 3 800 грн), а отправку заказов планировали начать в середине сентября.

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