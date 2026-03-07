“Це неминуче”: “живий Нострадамус” попередив про глобальний блекаут у березні

У мережі активно обговорюють нове гучне передбачення бразильського екстрасенса Атоса Саломе, якого часто називають “живим Нострадамусом”. Він заявив, що вже у березні 2026 року світ може зіткнутися з масштабною техногенною кризою.

Екстрасенс спрогнозував масштабну катастрофу у березні 2026 року

Про це пише британське видання Daily Star. За словами провидця, між 12 і 15 березня може відбутися потужна сонячна буря, яка здатна спричинити глобальні проблеми з електропостачанням і зв’язком.

Екстрасенс стверджує, що це явище може викликати масштабні відключення електроенергії у різних країнах світу, а також пошкодити важливу інфраструктуру.

Як пояснює Саломе, сонячні бурі виникають через потужні викиди енергії на Сонці. NASA описує їх як “раптовий вибух частинок, енергії та магнітних полів, які викидаються у Сонячну систему”.

Саме такі явища можуть взаємодіяти з магнітним полем Землі та викликати серйозні збої у роботі технологій.

“Моя об’єктивна точка зору така: виникнення сонячних бур є найбільш ймовірним сценарієм, який може безпосередньо вплинути на повсякденне життя”, – заявив Атос Саломе.

За його словами, подібні події вже неодноразово фіксувалися у наукових дослідженнях, тому ігнорувати можливу небезпеку не варто.

Екстрасенс вважає, що у випадку сильного геомагнітного шторму можуть виникнути: масові відключення електроенергії; порушення роботи мобільного зв’язку; серйозні збої у роботі інтернету; проблеми у роботі супутників.

Особливо вразливими можуть виявитися авіаційні системи та навігаційні технології, які залежать від супутникових сигналів.

У своєму прогнозі Саломе навіть допускає можливість так званого “інтернет-апокаліпсису”, коли значна частина людей і компаній тимчасово втратить доступ до онлайн-сервісів.

У такому випадку можуть виникнути перебої у банківських системах, роботі сервісів та глобальних комунікаціях.

Крім того, сильні сонячні бурі здатні пошкоджувати супутники на орбіті. Це може ускладнити роботу наукових місій та космічних досліджень.

Експерти нагадують, що подібні явища вже траплялися в історії. Наприклад, у 1859 році відбулася так звана подія Каррінгтона, коли потужна сонячна буря спричинила масштабні збої у телеграфних системах по всій планеті.

Якщо щось подібне станеться сьогодні, наслідки можуть бути набагато серйознішими, адже сучасний світ значно більше залежить від електрики та цифрових технологій.

Сам Саломе закликає не панікувати, але звернути увагу на ризики.

“Це не привід для страху, але очевидні сигнали, що свідчать про можливі відключення електроенергії, збої в комунікаціях та технологічні порушення”, – зазначив він.

Втім науковці наголошують, що точне прогнозування сонячних бур поки що залишається складним завданням, і більшість подібних прогнозів варто сприймати з обережністю.

