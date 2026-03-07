"Это неизбежно": "живой Нострадамус" предупредил о глобальном блекауте в марте

В сети активно обсуждают новое громкое предсказание бразильского экстрасенса Атоса Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом" . Он заявил, что уже в марте 2026 года мир может столкнуться с масштабным техногенным кризисом.

Экстрасенс спрогнозировал масштабную катастрофу в марте 2026 года

Об этом пишет британское издание Daily Star . По словам провидца, между 12 и 15 марта может произойти мощная солнечная буря, которая способна повлечь за собой глобальные проблемы с электроснабжением и связью.

Экстрасенс утверждает, что это явление может вызвать масштабные отключения электроэнергии в разных странах мира и повредить важную инфраструктуру.

Как объясняет Саломе, солнечные бури возникают из-за мощных выбросов энергии на Солнце. NASA описывает их как “внезапный взрыв частиц, энергии и магнитных полей, выбрасываемых в Солнечную систему” .

Именно такие явления могут взаимодействовать с магнитным полем на Земле и вызвать серьезные сбои в работе технологий.

"Моя объективная точка зрения такова: возникновение солнечных бурь является наиболее вероятным сценарием, который может напрямую повлиять на повседневную жизнь", — заявил Атос Саломе.

По его словам, подобные события уже не раз фиксировались в научных исследованиях , поэтому игнорировать возможную опасность не стоит.

Экстрасенс считает, что в случае сильного геомагнитного шторма могут возникнуть: - массовые отключения электроэнергии; нарушение работы мобильной связи; серьезные сбои в работе Интернета; проблемы в работе спутников

Особенно уязвимыми могут оказаться авиационные системы и навигационные технологии , зависящие от спутниковых сигналов.

В своем прогнозе Саломе даже допускает возможность так называемого интернет-апокалипсиса , когда значительная часть людей и компаний временно потеряет доступ к онлайн-сервисам.

В этом случае могут возникнуть перебои в банковских системах, работе сервисов и глобальных коммуникациях.

Кроме того, сильные солнечные бури способны повреждать спутники на орбите. Это может осложнить работу научных миссий и космических исследований.

Эксперты напоминают, что подобные явления уже происходили в истории. Например, в 1859 году произошло так называемое событие Каррингтона , когда мощная солнечная буря повлекла за собой масштабные сбои в телеграфных системах по всей планете.

Если что-то подобное произойдет сегодня, последствия могут быть гораздо более серьезными, ведь современный мир гораздо больше зависит от электричества и цифровых технологий.

Сам Саломе призывает не паниковать, но обратить внимание на риски.

"Это не повод для страха, но очевидные сигналы, свидетельствующие о возможных отключениях электроэнергии, сбоях в коммуникациях и технологических нарушениях ", — отметил он.

Впрочем, ученые отмечают, что точное прогнозирование солнечных бурь пока остается сложной задачей, и большинство подобных прогнозов следует воспринимать с осторожностью.

