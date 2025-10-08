Британець шокував заявою про страшну небезпеку борщу: що сталося

Одружений із українкою британець поділився у TikTok дотепними спостереженнями про борщ, назвавши його "небезпечним" через його незвичайні обсяги. Він підкреслив, що борщ — це не просто суп, а справжня кулінарна "пастка". Чоловік застеріг, що не варто просити українців припинити його готувати або порівнювати власний борщ із маминим рецептом, адже це може викликати дуже емоційну реакцію.

Фото: з відкритих джерел

Головна "небезпека" борщу, за його словами, полягає у великих каструлях, у яких його зазвичай готують українці. Вони часто беруть найбільший доступний посуд, а якщо такого немає — купують спеціально для борщу. В результаті з’являється величезна кількість страви, якою доводиться харчуватися не лише на обід, а й на вечерю та сніданок кілька днів підряд. Навіть при повному холодильнику борщ можна повторно прокип’ятити, і він чудово збережеться ще кілька днів.

Чоловік наголосив, що найголовніше — не вимагати припинити приготування борщу, інакше його можна більше не побачити на столі. Також порівнювати чужий борщ із маминим варіантом вважається табу, адже це дуже серйозна справа для українців. Його відео отримало багато схвальних відгуків, де користувачі підтримали легкий гумор автора.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко додав, що борщ змінювався з часом. Спочатку у ньому не було буряка: страва готувалася на основі капусти, овочів і кислих інгредієнтів, таких як буряковий квас або кисле молоко, іноді лимонний сік. Саме з появою буряка борщ отримав свій традиційний яскраво-червоний колір.

Також раніше існували зелені варіанти борщу, у яких додавали щавель, шпинат і іншу зелень. Відсутність помідорів та картоплі у стародавніх рецептах свідчить, наскільки страва еволюціонувала з часом і адаптувалася до нових інгредієнтів.

