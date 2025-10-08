Британец шокировал заявлением о страшной опасности борща: что произошло

Женат на украинке британец поделился в TikTok остроумными наблюдениями о борще, назвав его "опасным" из-за его необычных объемов. Он подчеркнул, что борщ – это не просто суп, а настоящая кулинарная "ловушка". Муж предостерег, что не стоит просить украинцев прекратить его готовить или сравнивать собственный борщ с маминым рецептом, ведь это может вызвать очень эмоциональную реакцию.

Фото: из открытых источников

Главная "опасность" борща, по его словам, заключается в больших кастрюлях, в которых обычно готовят украинцы. Они часто берут самую доступную посуду, а если таковой нет — покупают специально для борща. В результате появляется множество блюд, которым приходится питаться не только на обед, но и на ужин и завтрак несколько дней подряд. Даже при полном холодильнике борщ можно повторно прокипятить, и он отлично сохранится еще несколько дней.

Муж подчеркнул, что самое главное — не требовать прекратить приготовление борща, иначе его можно больше не увидеть на столе. Также сравнивать чужой борщ с маминым вариантом считается табу, ведь это очень серьезное дело для украинцев. Его видео получило много одобрительных отзывов, где пользователи поддержали лёгкий юмор автора.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко добавил, что борщ менялся с течением времени. Сначала в нем не было свеклы: блюдо готовилось на основе капусты, овощей и кислых ингредиентов, таких как свекольный квас или простокваша, иногда лимонный сок. Именно с появлением свеклы борщ получил свой традиционный алый цвет.

Также ранее существовали зеленые варианты борща, в которых добавляли щавель, шпинат и другую зелень. Отсутствие помидоров и картофеля в древних рецептах свидетельствует о том, насколько блюдо эволюционировало со временем и адаптировалось к новым ингредиентам.

