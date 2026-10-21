Блискавка вдарила в пару посеред лісу: жінка двічі врятувала хлопця від смерті

Звичайна прогулянка лісом ледь не завершилася трагедією для пари зі США. Після удару блискавки чоловік перестав дихати, а його дівчина, яка також постраждала від розряду, двічі провела серцево-легеневу реанімацію та врятувала йому життя.

Удар блискавки ледь не став смертельним для пари під час походу лісом. Фото: Pixabay / RonBerg

Небезпечна прогулянка під час грози

Інцидент стався 9 серпня 2025 року в державному лісі Кеттл-Морейн у штаті Вісконсин. Нік Бродерік вирішив здивувати свою дівчину Єву та організував для неї похід завдовжки близько 16 кілометрів. Коли пара перебувала трохи далі ніж за три кілометри від автомобіля, раптово почалася сильна гроза.

Сховатися від негоди закохані не могли, тому продовжили рух. Невдовзі блискавка влучила в дерево поруч із ними, а електричний струм поширився землею та вразив обох.

Єва побачила, що Нік лежить на спині, його шкіра посиніла, а дихання зупинилося. Жінка зателефонувала до екстрених служб і почала реанімацію, хоча сама також постраждала від удару.

50 хвилин боротьби за життя

Пошуки ускладнювалися нестабільним мобільним зв'язком. Рятувальники не могли точно визначити місце перебування пари, а від входу до лісу вели кілька маршрутів. Через це бригади вирушили різними стежками.

Допомога дісталася до постраждалих лише через 50 хвилин після виклику. За цей час Єва двічі повертала Ніка до життя за допомогою серцево-легеневої реанімації. Представник пожежно-рятувальної служби назвав цей випадок надзвичайним.

Нік провів у лікарні три дні. Після удару блискавки в нього залишилися проблеми зі слухом на одне вухо та сухожиллями.

Від порятунку до весілля

Після виписки Нік зробив Єві пропозицію. У серпні пара одружилася, вирішивши перетворити місяць, який ледь не став трагічним, на щасливий спогад.

За мужність Єву також вирішили відзначити нагородою Lifesavers Award від пожежної служби Палміри.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що жінка спалила весільну сукню заради нового життя