Молния ударила в пару посреди леса: женщина дважды спасла парня от смерти

Обычная прогулка по лесу едва не закончилась трагедией для пары из США. После удара молнии мужчина перестал дышать, а его девушка, которая также пострадала от разряда, дважды провела сердечно-легочную реанимацию и спасла ему жизнь.

Удар молнии едва не стал смертельным для пары во время похода по лесу. Фото: Pixabay / RonBerg

Опасная прогулка во время грозы

Инцидент произошел 9 августа 2025 года в государственном лесу Кеттл-Морейн в штате Висконсин. Ник Бродерик решил удивить свою девушку Еву и организовал для нее поход протяженностью около 16 километров. Когда пара находилась чуть дальше чем в трех километрах от автомобиля, внезапно началась сильная гроза.

Укрыться от непогоды влюбленные не могли, поэтому продолжили движение. Вскоре молния ударила в дерево рядом с ними, а электрический ток распространился по земле и поразил обоих.

Ева увидела, что Ник лежит на спине, его кожа посинела, а дыхание остановилось. Женщина позвонила в экстренные службы и начала реанимацию, хотя сама также пострадала от удара.

50 минут борьбы за жизнь

Поиски осложнялись нестабильной мобильной связью. Спасатели не могли точно определить местонахождение пары, а от входа в лес вели несколько маршрутов. Поэтому бригады отправились по разным тропам.

Помощь добралась до пострадавших лишь через 50 минут после вызова. За это время Ева дважды возвращала Ника к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации. Представитель пожарно-спасательной службы назвал этот случай необычным.

Ник провел в больнице три дня. После удара молнии у него остались проблемы со слухом на одно ухо и с сухожилиями.

От спасения до свадьбы

После выписки Ник сделал Еве предложение. В августе пара поженилась, решив превратить месяц, который едва не стал трагическим, в счастливое воспоминание.

За мужество Еву также решили наградить премией Lifesavers Award от пожарной службы Палмиры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что женщина сожгла свадебное платье ради новой жизни