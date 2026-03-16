«Вимкнути інтернет на все літо»: ідеолог «русского міра» Дугін пропонує росіянам кататись на самокаті і ловити метеликів

Ідеолог "русского мира" Олександр Дугін запропонував повністю відключати інтернет у Росії на літній період, пояснюючи це тим, що громадяни нібито мають більше спілкуватися в реальному житті, "кататися на самокаті" та "ловити метеликів".

Дугін запропонував повністю відключати інтернет у Росії на літо

Як передають "Коментарі", про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Дугіна, у теплу пору року росіянам варто взагалі відмовитися від доступу до мережі, а повертати інтернет слід лише пізньої осені.

Ідеолог Кремля стверджує, що без інтернету люди почнуть більше гуляти, зустрічатися з друзями, відвідувати кафе та знайомитися між собою.

"Якщо інтернет відключити взагалі, особливо навесні, люди почнуть гуляти, зустрічатися, спілкуватися, відвідувати кафе і магазини, заводити нові знайомства, жити справжнім людським життям", – написав Дугін.

Він також додав, що інтернет у Росії, на його думку, має працювати "за сезонним циклом".

"Інтернет у Росії має підлаштовуватися під сезонні цикли ведмедів і метеликів. Влітку його немає, тому що є життя. Взимку в барлозі або, згорнувшись черв’яком у багатоповерховому хоспісі, можна і в інтернеті", – зазначив він.

Крім того, Дугін запропонував росіянам домовлятися про зустрічі "як у дитинстві" – підходити під вікна друзів і свистіти, щоб покликати їх на прогулянку.

Читайте також в "Коментарях", що через брак фінансування у Росії пропонують забезпечувати сучасними препаратами від діабету лише обмежену категорію пацієнтів, тоді як мільйони хворих можуть залишитися без лікування. Ініціатива належить фахівцям Національного медичного дослідницького центру ендокринології імені І.І. Дєдова. За словами директорки Інституту діабету Марини Шестакової, через нестачу коштів пропонується забезпечувати сучасними цукрознижувальними препаратами насамперед працездатних росіян віком до 60 років, які мають серйозні ускладнення. Йдеться про пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, тяжкими захворюваннями нирок або патологіями периферичних артерій.