«Отключить интернет на все лето»: идеолог «русского мира» Дугин предлагает россиянам кататься на самокате и ловить бабочек

Идеолог "русского мира" Александр Дугин предложил полностью отключать интернет в России на летний период, объясняя это тем, что граждане якобы должны больше общаться в реальной жизни, "кататься на самокате" и "ловить бабочек".

Дугин предложил полностью отключать интернет в России на лето

Как передают "Комментарии", об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дугина, в теплое время года россиянам стоит вообще отказаться от доступа к сети, а возвращать интернет следует только поздней осенью.

Идеолог Кремля утверждает, что без интернета люди начнут больше гулять, встречаться с друзьями, посещать кафе и знакомиться друг с другом.

"Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью", – написал Дугин.

Он также добавил, что интернет в России, по его мнению, должен работать "по сезонному циклу".

"Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Летом его нет, потому что есть жизнь. Зимой в берлоге или, свернувшись червем в многоэтажном хосписе, можно и в интернете", – отметил он.

Кроме того, Дугин предложил россиянам договариваться о встречах "как в детстве" – подходить под окна друзей и свистеть, чтобы позвать их на прогулку.

