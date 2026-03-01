Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані

Українці не залишилися байдужими після ударів США та Ізраїлю по Ірану, а також відповіддю Тегерану по країнах, де були дислоковані американські військові. Мережа миттєво заповнилася мемами, у яких громадяни України, котрі понад чотири роки живуть в умовах повномасштабної війни з Росією, жартують над подіями на Близькому Сході.

Меми про війну в Ірані. Фото з відкритих джерел

Українці іронічно порівнюють власний досвід під обстрілами з нинішньою ситуацією в Ірані. В мемах часто з’являється пес Патрон та переосмислені популярні образи, що супроводжували реакції на війну Росії проти України. Гумор стає способом дистанціюватися від страху та напруження, одночасно висловлюючи солідарність із людьми, що опинилися в зоні конфлікту.

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац пояснив удар як превентивний, спрямований на "усунення загроз для держави Ізраїль". У відповідь Іран здійснив пуски балістичних ракет та ударних БПЛА по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ. Під час атак загинуло частина вищого керівництва Ірану, зокрема Верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

