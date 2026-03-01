logo_ukra

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані

Українці у соцмережах жартують над війною в Ірані, порівнюючи події з власним досвідом під час війни з Росією.

1 березня 2026, 11:25
Slava Kot

Українці не залишилися байдужими після ударів США та Ізраїлю по Ірану, а також відповіддю Тегерану по країнах, де були дислоковані американські військові. Мережа миттєво заповнилася мемами, у яких громадяни України, котрі понад чотири роки живуть в умовах повномасштабної війни з Росією, жартують над подіями на Близькому Сході.

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані

Меми про війну в Ірані. Фото з відкритих джерел

Українці іронічно порівнюють власний досвід під обстрілами з нинішньою ситуацією в Ірані. В мемах часто з’являється пес Патрон та переосмислені популярні образи, що супроводжували реакції на війну Росії проти України. Гумор стає способом дистанціюватися від страху та напруження, одночасно висловлюючи солідарність із людьми, що опинилися в зоні конфлікту.

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про війну в Ірані

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про події на Близькому Сході

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про атаку Ізраїлю на Іран

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про війну в Ірані

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про події на Близькому Сході

Українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані - фото 2

Меми про події на Близькому Сході

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац пояснив удар як превентивний, спрямований на "усунення загроз для держави Ізраїль". У відповідь Іран здійснив пуски балістичних ракет та ударних БПЛА по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ. Під час атак загинуло частина вищого керівництва Ірану, зокрема Верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін втратив трьох найближчих друзів-диктаторів за рік і не допоміг жодному з них.

Також "Коментарі" писали, що після загибелі Алі Хаменеї в Ірані підняли чорний прапор біля храму Імама Рези. Що це означає.



