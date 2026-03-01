logo

Украинцы взорвали соцсети мемами из-за войны в Иране

Украинцы в соцсетях шутят над войной в Иране, сравнивая события с собственным опытом во время войны с Россией.

1 марта 2026, 11:25
Автор:
Slava Kot

Украинцы не остались безразличными после ударов США и Израиля по Ирану, а также ответом Тегерана по странам, где были дислоцированы американские военные. Сеть мгновенно заполнилась мемами, в которых граждане Украины, более четырех лет живущие в условиях полномасштабной войны с Россией, шутят над событиями на Ближнем Востоке.

Мемы о войне в Иране. Фото из открытых источников

Украинцы иронически сравнивают свой опыт под обстрелами с нынешней ситуацией в Иране. В мемах часто появляется пес Патрон и переосмысленные популярные образы, сопровождавшие реакции на войну России против Украины. Юмор становится способом дистанцироваться от страха и напряжения, одновременно выражая солидарность с людьми, оказавшимися в зоне конфликта.

Мемы о войне в Иране

Мемы о событиях на Ближнем Востоке

Мемы об атаке Израиля на Иран

Мемы о войне в Иране

Мемы о событиях на Ближнем Востоке

Мемы о событиях на Ближнем Востоке

Напомним, что 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана. Министр обороны Израиля Израэль Кац объяснил удар как превентивный, направленный на устранение угроз для государства Израиль. В ответ Иран осуществил пуски баллистических ракет и ударных БПЛА по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. Во время атак погибла часть высшего руководства Ирана, в том числе Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин потерял трех ближайших друзей-диктаторов за год и не помог ни одному из них.

Также "Комментарии" писали, что после гибели Али Хаменеи в Иране подняли черное знамя у храма Имама Резы. Что это значит.



