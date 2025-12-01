«Святі втікачки»: як троє черниць перехитрили церковну владу та повернулися в свій монастир

Австрійська церковна історія отримала несподіваний сюжетний твіст: троє монахинь віком понад 80 років — сестра Бернадетта (88), сестра Регіна (86) та сестра Ріта (82) — втекли з будинку для літніх людей і повернулися до свого рідного монастиря Клостер Голденштайн під Зальцбургом. І зробили це не без допомоги колишніх учениць і... слюсаря. Про це повідомляє ВВС.

Черниці Голденштайна, що стали інтернет-сенсацією, борються за право залишитися у своєму монастирі.

Після резонансу, що вийшов далеко за межі Австрії, церковна влада дозволила жінкам залишатися в монастирі "до подальшого розпорядження". Але ціна свободи виявилася несподіваною: черницям заборонили соцмережі, де вони набрали величезну популярність.

Усе почалося з того, що монахинь у грудні 2023 року вивезли з монастиря — за їхніми словами, проти волі. У вересні цього року вони повернулися, а далі стався справжній інформаційний вибух: їхній Instagram виріс майже до 100 тисяч підписників, а відео з молитвами, побутом і тренуваннями сестри Ріти (якій подарували боксерські рукавички!) розліталися мережею.

Міжнародна аудиторія почала надсилати їм подарунки, оплату комунальних послуг і підтримку. Та церковна влада відреагувала різко: монахиням дозволили залишатися у Голденштайні, але за умов повного припинення активності у соцмережах та обмеження доступу сторонніх осіб до приватних зон монастиря.

Черниці у відповідь заявили: заборона соцмереж позбавляє їх єдиного захисту — публічності, а також унеможливлює отримання юридичної допомоги.

Сестри Бернадетта, Регіна та Ріта прожили в монастирі все життя — ще з середини XX століття. Вони працювали вчительками в монастирській школі, а Регіна була директоркою. У 2022 році спільноту офіційно розпустили, але монахині мали довічне право проживання, доки дозволяє здоров’я.

У 2023 році їх поселили в католицькому будинку престарілих, де вони, як самі кажуть, були "нещасні". Тому у вересні вони наважилися на повернення — і тепер налаштовані залишатися у Клостер Голденштайні, попри обмеження.

