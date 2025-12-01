«Святые беглянки»: как три монахини перехитрили церковную власть и вернулись в свой монастырь

Австрийская церковная история получила неожиданный сюжетный твист: трое монахинь старше 80 лет — сестра Бернадетта (88), сестра Регина (86) и сестра Рита (82) — сбежали из дома престарелых и вернулись в свой родной монастырь Клостер Голденштайн под Зальцбург. И сделали это не без помощи бывших учениц и… слесаря. Об этом сообщает BBC .

Монахини Голденштайна, ставшие интернет-сенсацией, продолжают борьбу за своё право жить в монастыре.

После вышедшего далеко за пределы Австрии резонанса церковная власть позволила женщинам оставаться в монастыре "до дальнейшего распоряжения". Но цена свободы оказалась неожиданной: монахиням запретили соцсети , где они приобрели огромную популярность.

Все началось с того, что монахинь в декабре 2023 вывезли из монастыря — по их словам, против воли. В сентябре этого года они вернулись, а дальше последовал настоящий информационный взрыв: их Instagram вырос почти до 100 тысяч подписчиков, а видео с молитвами, бытом и тренировками сестры Риты (которой подарили боксерские перчатки!) разлетались по сети.

Международная аудитория начала посылать им подарки, оплату коммунальных услуг и поддержку. Но церковная власть отреагировала резко: монахиням разрешили оставаться в Голденштайне, но при полном прекращении активности в соцсетях и ограничении доступа посторонних лиц в частные зоны монастыря.

Монахини в ответ заявили: запрет соцсетей лишает их единой защиты — публичности , а также делает невозможным получение юридической помощи.

Сестры Бернадетта, Регина и Рита прожили в монастыре всю жизнь еще с середины XX века. Они работали учительницами в монастырской школе, а Регина была директором. В 2022 году сообщество официально распустили, но монахини имели пожизненное право проживания, пока разрешает здоровье.

В 2023 году их поселили в католическом доме престарелых, где они, как говорят, были "несчастны". Поэтому в сентябре они решились на возвращение — и теперь настроены оставаться в Клостер Голденштайне, несмотря на ограничения.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал о разводе Елены и Тараса Тополи.