Що знайшли у кімнаті Трампа в Білому домі
НОВИНИ

Що знайшли у кімнаті Трампа в Білому домі

NYT: кімната біля Овального кабінету перетворилася на «сувенірний магазин Трампа»

23 листопада 2025, 11:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За інформацією The New York Times, одна з кімнат поруч з Овальним кабінетом — Oval Office Study — фактично перестала виконувати свою традиційну функцію робочого простору президента США і стала місцем з особистими сувенірами Дональда Трампа.

Що знайшли у кімнаті Трампа в Білому домі

Особистий бренд Трампа у кімнаті в Білому домі

Oval Office Study історично використовувалася главами Білого дому для зосередженої роботи, телефонних переговорів та документальної підготовки. Кімната також стала відомою після скандалу 1990-х, коли саме тут, за твердженнями слідства, Білл Клінтон зустрічався з Монікою Левінські.

NYT зазначає, що сьогодні приміщення суттєво змінило вигляд і більше нагадує приватну вітрину з речами, що рекламують чинного президента. За даними журналістів, Трамп відвідує цю кімнату не для роботи, а для зберігання особистих предметів, які підкреслюють його бренд.

На полицях для книг, за описом видання, тепер стоять брендовані бейсболки, рушники, склянки та навіть спеціальні президентські цукерки M&M’s із символікою Трампа.

Офіційних коментарів від Білого дому щодо переформатування кімнати немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із різкою критикою документа, який у мережі поширюють як можливий "мирний план" Сполучених Штатів щодо України. Він назвав його фактично формулою капітуляції, що залишає Україну беззахисною перед потенційною новою агресією Росії.
На думку Джонсона, запропоновані умови виглядають так, ніби були сформульовані у Кремлі: йдеться про фактичне російське вето на вступ України до НАТО, обмеження присутності іноземних військ та поступки щодо територій, які Росія окупувала або оголосила "своїми".



Джерело: https://www.nytimes.com/2025/11/14/us/trump-oval-office-study-merch.html
