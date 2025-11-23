Що знайшли у кімнаті Трампа в Білому домі

Рубрики
Ткачова Марія
За інформацією The New York Times, одна з кімнат поруч з Овальним кабінетом — Oval Office Study — фактично перестала виконувати свою традиційну функцію робочого простору президента США і стала місцем з особистими сувенірами Дональда Трампа.
Особистий бренд Трампа у кімнаті в Білому домі
Oval Office Study історично використовувалася главами Білого дому для зосередженої роботи, телефонних переговорів та документальної підготовки. Кімната також стала відомою після скандалу 1990-х, коли саме тут, за твердженнями слідства, Білл Клінтон зустрічався з Монікою Левінські.
NYT зазначає, що сьогодні приміщення суттєво змінило вигляд і більше нагадує приватну вітрину з речами, що рекламують чинного президента. За даними журналістів, Трамп відвідує цю кімнату не для роботи, а для зберігання особистих предметів, які підкреслюють його бренд.
На полицях для книг, за описом видання, тепер стоять брендовані бейсболки, рушники, склянки та навіть спеціальні президентські цукерки M&M’s із символікою Трампа.
Офіційних коментарів від Білого дому щодо переформатування кімнати немає.