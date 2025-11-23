logo

BTC/USD

86111

ETH/USD

2811.49

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Что нашли в комнате Трампа в Белом доме
commentss НОВОСТИ Все новости

Что нашли в комнате Трампа в Белом доме

NYT: комната возле Овального кабинета превратилась в «сувенирный магазин Трампа»

23 ноября 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По информации The New York Times, одна из комнат рядом с Овальным кабинетом Oval Office Study фактически перестала выполнять свою традиционную функцию рабочего пространства президента США и стала местом с личными сувенирами Дональда Трампа.

Что нашли в комнате Трампа в Белом доме

Личный бренд Трампа в комнате Белого дома

Oval Office Study исторически использовалась главами Белого дома для сосредоточенной работы, телефонных переговоров и документальной подготовки. Комната также стала известна после скандала 1990-х, когда именно здесь, по утверждениям следствия, Билл Клинтон встречался с Моникой Левински.

NYT отмечает, что сегодня помещение существенно изменило облик и больше напоминает частную витрину с вещами, рекламирующими действующего президента. По данным журналистов, Трамп посещает эту комнату не для работы, а для хранения личных предметов, подчеркивающих его бренд.

На полках для книг, по описанию издания, теперь стоят брендированные бейсболки, полотенца, стаканы и даже специальные президентские конфеты M&M с символикой Трампа.

Официальных комментариев от Белого дома по переформатированию комнаты нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой документа, который в сети распространяют как возможный "мирный план" Соединенных Штатов в отношении Украины. Он назвал его фактически формулой капитуляции, оставляющей Украину беззащитной перед новой потенциальной агрессией России.
По мнению Джонсона, предложенные условия выглядят так, будто были сформулированы в Кремле: речь идет о фактическом российском вето на вступление Украины в НАТО, ограничении присутствия иностранных войск и уступках территорий, которые Россия оккупировала или объявила "своими".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/11/14/us/trump-oval-office-study-merch.html
Теги:

Новости

Все новости