Что нашли в комнате Трампа в Белом доме

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
По информации The New York Times, одна из комнат рядом с Овальным кабинетом Oval Office Study фактически перестала выполнять свою традиционную функцию рабочего пространства президента США и стала местом с личными сувенирами Дональда Трампа.
Личный бренд Трампа в комнате Белого дома
Oval Office Study исторически использовалась главами Белого дома для сосредоточенной работы, телефонных переговоров и документальной подготовки. Комната также стала известна после скандала 1990-х, когда именно здесь, по утверждениям следствия, Билл Клинтон встречался с Моникой Левински.
NYT отмечает, что сегодня помещение существенно изменило облик и больше напоминает частную витрину с вещами, рекламирующими действующего президента. По данным журналистов, Трамп посещает эту комнату не для работы, а для хранения личных предметов, подчеркивающих его бренд.
На полках для книг, по описанию издания, теперь стоят брендированные бейсболки, полотенца, стаканы и даже специальные президентские конфеты M&M с символикой Трампа.
Официальных комментариев от Белого дома по переформатированию комнаты нет.