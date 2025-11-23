Что нашли в комнате Трампа в Белом доме

По информации The New York Times, одна из комнат рядом с Овальным кабинетом Oval Office Study фактически перестала выполнять свою традиционную функцию рабочего пространства президента США и стала местом с личными сувенирами Дональда Трампа.

Личный бренд Трампа в комнате Белого дома

Oval Office Study исторически использовалась главами Белого дома для сосредоточенной работы, телефонных переговоров и документальной подготовки. Комната также стала известна после скандала 1990-х, когда именно здесь, по утверждениям следствия, Билл Клинтон встречался с Моникой Левински.

NYT отмечает, что сегодня помещение существенно изменило облик и больше напоминает частную витрину с вещами, рекламирующими действующего президента. По данным журналистов, Трамп посещает эту комнату не для работы, а для хранения личных предметов, подчеркивающих его бренд.

На полках для книг, по описанию издания, теперь стоят брендированные бейсболки, полотенца, стаканы и даже специальные президентские конфеты M&M с символикой Трампа.

Официальных комментариев от Белого дома по переформатированию комнаты нет.

