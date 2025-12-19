Путіна «вшивають» у свідомість з дитинства: російського президента зробили персонажем мультфільму «Простоквашино»

У Росії вирішили піти ще далі з державною пропагандою — цього разу її занесли просто в дитячий мультфільм. Президент РФ Володимир Путін з’явиться в одній із серій мультсеріалу "Простоквашино". Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на джерело на медіаринку.

Тепер Путін в головах росіян з пелюшок – віднині він головний герой у російських мультфільмах

РБК опублікувало кадри з майбутньої серії: на них Путін зображений біля новорічної ялинки разом із ключовими персонажами — дядьком Федором, котом Матроскіним, псом Шариком та листоношею Пєчкіним. Ймовірно, йдеться не про повноцінну сюжетну роль, а про "іконостас" у будинку родини — фото президента на стіні.

У кіностудії "Союзмультфільм" підтвердили, що кадр є справжнім. Водночас дата виходу серії та інформація про те, хто озвучуватиме мультяшного Путіна, наразі не розголошуються.

Ідея появи президента РФ у "Простоквашино" не стала несподіванкою. Ще у вересні голова "Союзмультфільму" Юліана Слащева заявляла, що такий персонаж "може з’явитися". За її словами, "Матроскін із президентом створять прекрасний дует для просування нашої країни та культури". Вочевидь, у сучасній Росії уявлення про культуру дедалі більше зводяться до впізнаваного обличчя з телевізора — навіть у дитячому контенті.

Оновлений мультсеріал "Простоквашино" виходить із 2018 року і вже налічує шість сезонів. За цей час у ньому з’явилися нові персонажі, "сучасні технології", фермерство й навіть російські попзірки. Тепер до цього набору додали й президента — як символ епохи, де пропаганда не знає вікових обмежень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що українські глядачі дали заробити 2,4 млн доларів російському мультфільму "Маша і Ведмідь".